Вооруженные бандиты в Новой Москве убили сотрудника Росгвардии (ФОТО)

В Новой Москве ввели план "Вулкан" после убийства росгвардейца. Задержаны 8 человек с криминальным прошлым.

Московская полиция объявила чрезвычайный план по поимке преступников, напавших на сотрудников Росгвардии, в результате которого один силовик погиб и один был ранен, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В связи с инцидентом в городе введен план "Вулкан", предполагающий сбор личного состава для розыска и задержания вооруженных особо опасных преступников, сказал собеседник агентства. На место происшествия ужшкммт выехало руководство ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники Росгвардии, на которых было совершено нападение, выехали на вызов о драке. Поступил вызов о массовой драке в районе поселения Роговое. Прибывшие сотрудники были избиты, один из них застрелен из собственного оружия. Нападение совершила группа неизвестных в количестве от пяти до семи человек. Им удалось захватить у сотрудников Росгвардии два автомата ПП-91 "Кедр".

Задержаны восемь подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в ТиНАО. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как она уточняет, предполагаемые злоумышленники были схвачены на территории Новой Москвы в течение трех часов после инцидента, передает РЕН ТВ.

По информации Ирины Волк, преступники выстрелили по бойцам Росгвардии из неустановленного оружия в тот момент, когда у них собирались проверить документы.

Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" после нападения на сотрудников Росгвардии в Москве.

Восемь человек, задержанных по подозрению в нападении на сотрудников управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии в Новой Москве, по данным следствия, совершили ряд преступлений в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержанные лица являются жителями разных регионов России и входят в организованную группу. Они причастны к ряду ограблений объектов торговли и складов, в том числе с использованием оружия», — пояснил собеседник агентства.

Источник рассказал, что задержать банду удалось по горячим следам благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии и полиции.

Лайф публикует фотографии бойца Росгвардии, сержанта Виктора Глебова, который вечером 29 декабря погиб в одном из посёлков Новой Москвы после нападения восьми злоумышленников на патруль.

Виктор Глебов женился в 2014 году. В том же году у молодой семьи появилась дочь. Это можно узнать на странице самого мужчины в соцсети.