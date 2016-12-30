"Не смешите мои искандеры": в России отреагировали на новые санкции США

В Кремле пообещали создать "существенный дискомфорт" в ответ на новые антироссийские санкции США.

Вечером 29 декабря стало известно о том, что уходящая администрация 44-го президента США Барака Обамы ввела новые антироссийские санкции. В списке оказались пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ Генштаба РФ, а также четыре руководителя ГРУ. Также Вашингтон объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов, подозреваемых в разведывательной деятельности.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, введение санкций против России свидетельствует о признании Обамой собственных неудач.

"Люди, обитавшие восемь лет в Белом доме, — это не администрация, это группа ужшкммт внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалёких. Сегодня Обама признался в этом официально, — написала Захарова в своём Facebook. — Так и не сумев вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене, нобелевский лауреат (Барак Обама — прим. ред.) умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу", - написала она в Facebook

Также дипломат посочувствовала госсекретарю США Джону Керри.

"Вы (Джон Керри — прим. ред.) делали всё возможное, чтобы не допустить внешнеполитического коллапса вашей страны. Но, как говорится в одной русской пословице, плетью Обаму не перешибёшь", — отметила Захарова.

Действия администрации Обамы прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Поневоле оценишь всю сермяжную правду русской народной поговорки: 'Не смешите мои искандеры", - написала она в Twitter.

В Кремле, в свою очередь, пообещали участь тот факт, что новые санкции в отношении России принимал уходящий в ближайшее время на пенсию президент США Барак Обама.

"Сейчас визави президента Путина является президент Обама, и эти решения также принимал президент Обама. Не президент, который является избранным президентом и возглавит государство через три недели. Конечно, этот фактор так или иначе будет учитываться", — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

"Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесёт существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях", — отметил он, добавив, что новые санкции были приняты в нарушение норм международного права.

На этот факт обратили внимание представители WikiLeaks.

"Блокирование Обамой доступа российских дипломатов в дипломатические представительства в США похоже на нарушение Венской конвенции", — сказано в Twitter организации.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв сравнил действия пока еще действующих властей США с агонией.

"Уходящая администрация не имеет ни оснований, ни политических, ни моральных прав для столь резких и разрушительных шагов в адрес двусторонних отношений с Россией. Прошу прощения за резкость, но других слов не находится — это агония даже не хромых уток, а политических трупов", - сказал он "Интерфаксу".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия уходящей администрации Обамы бездоказательными и агрессивными.

"Санкции США против России и высылка 35 дипломатов РФ в 72 часа — признаки настоящей паранойи. Без всякой доказательной базы, основываясь только на голословных утверждениях, предпринимаются очередные и опять крайне агрессивные шаги в отношении нашего государства", — сказал он, выразив надежду на то, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом диалог между США и Россией будет вестись "в более здоровой политической атмосфере".

"Введённые США антироссийские санкции в связи с якобы имевшими место кибератаками со стороны Москвы контрпродуктивны и имеют целью нанести ущерб в том числе и будущему процессу восстановления двусторонних отношений", — подчеркнул уполномоченный МИД РФ по правам человека Константин Долгов.

Аналогичного мнения придерживается политолог-американист Александр Асафов.

"Причина ужесточения санкций — попытка помешать Трампу сблизиться с Москвой. Если администрация Обамы пошла на такие беспрецедентные предновогодние меры — значит, они уверены в намерениях республиканца вести партнёрские отношения с Россией", — сказал эксперт.