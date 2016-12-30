Курс доллара на сегодня, 30 декабря 2016: ЦБ РФ объявит самый длинный курс валют года

Курс валют на сегодня, 30 декабря 2016: регулятор опустил курсы доллара и евро на сегодня, 30 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 30 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 30 декабря 2016 составляет 60,27 руб., курс евро на сегодня равен 63,02 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 30 декабря 2016

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 58,94 руб. при покупке и 58,94 руб. при продаже банком, курс евро на 30 декабря 2016 равен 62,19 руб. и 65,69 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Финансовый аналитик Сергей Суверов ужшкммт констатирует, что сегодня будет определен курс рубля на новогодние праздники. В последний день торгов вряд ли стоит ждать каких-либо серьезных скачков на бирже, как как на рынке уже несколько дней наблюдается низкая активность. Также, по его словам, сразу после новогодних каникул рынок ожидают более-менее спокойные торги, а в фокусе внимания игроков будет исполнение договоренностей по добыче нефти.

"Второй маркер, который способен повлиять на рубль, это китайская статистика, она будет доступна уже в первые дни нового года. И если в ней будут признаки замедления экономики Поднебесной, то это может оказать нисходящее давление на нефть и, соответственно, на рубль тоже", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Суверов отметил, что в праздничные дни валютный рынок будет работать с 3 по 6 января, а установленные сегодня курсы ЦБ менять не будет, они будут действовать до 9 января.

"При этом на валютном рынке проводятся торги по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (расчетами today) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп", - сказал специалист, указав, что 31 декабря 2016 года - 2 января 2017 года, 7-8 января, а также 23 февраля и 25-26 февраля 2017 года являются выходными днями на всех рынках Московской биржи.