Путин подписал «закон садистов», описывающий порядок избиения заключенных

Этот закон после внесения в Госдуму вызвал широкий общественный резонанс.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законы "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" и "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ, позволяющий применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в определенных обстоятельствах, был принят Госдумой 21 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря 2016 года.

«Сотрудники уголовно-исполнительной системы вправе применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное ужшкммт оружие на территориях учреждений, исполняющих наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, на охраняемых объектах уголовно-исполнительной системы, при исполнении обязанностей по конвоированию и в иных случаях, установленных настоящим законом», - говорится в тексте документа.

Отмечается, что этот закон после внесения в Госдуму вызвал широкий общественный резонанс. Правозащитники, возмущенные некоторыми пунктам документа, назвали его "законом садистов".



В законопроект были внесены многочисленные правки. Так, из текста была исключена норма, которая позволяла применять физическую силу при нарушении режима.

