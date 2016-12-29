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Марсоход Curiosity обнаружил на красной планете фиолетовые камни

Опубликовано 29.12.16 20:35 Марсоход Curiosity обнаружил на красной планете фиолетовые камни

Специалисты NASA надеются, что химический состав камней позволит определить, как именно вода исчезла с поверхности Марса.

Марсоход Curiosity сделал фотографии фиолетовых камней на склонах горы Шарп в кратере Гейл, сообщает Рен-ТВ со ссылкой на издание Space.com. Снимок датирован 10 ноября 2016 года.

Химический состав этих булыжников поможет ученым выяснить, как вода исчезла с поверхности Марса. Ученые полагают, что многоцветные структуры сформировались в результате сложных химических процессов, которые происходили в относительно "теплые" времена существования Марса.

ФОТО: розовые скалы на поверхности нижней горы Шарп / Марс

"Большие вариации в цвете намекают на ужшкммт то, что склоны горы Шарп крайне разнообразны по своей геологии. Ветра и песок, принесенные ветром, обычно очищают породы в этой части склонов от почвы и других наносов, которые обычно скрывают эти цветастые булыжники и скалы от нашего взора", - сообщили в НАСА.

По предложению геологов, обнаруженные булыжники состоят из гематита - редкого для красной планеты породы вулканического происхождения, широко встречающейся на Земле.
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