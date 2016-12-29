Посольство России в Дамаске вновь подверглось обстрелу

Боевики вели обстрел из находящегося под их контролем района Дамаска.

Террористы, которые дислоцируются в регионе Восточная Гута, вновь подвергли обстрелу сирийскую столицу Дамаск из реактивных систем залпового огня, передают РИА Новости

Как отмечается, боевики вели обстрел из находящегося под их контролем района Дамаска. Выпущенная ими мина разорвалась на территории дипмиссии около входа в консульский отдел и нанесла незначительные разрушения, никто из персонала не пострадал. Обстрелу подвергся, кроме всего прочего, район Мазраа, в ужшкммт котором расположено посольство РФ.

"Очередное нападение на российскую дипломатическую миссию является недопустимым и заслуживает решительного осуждения", — заявила Захарова. Она отметила, что нельзя дать экстремистам сорвать режим прекращения огня, о котором в четверг договорились стороны конфликта в Сирии.

Информационное агентство САНА возложило вину за обстрел на террористов группировки "Джейш аль-Ислам".

Напомним, накануне посольство России в Сирии дважды подверглось обстрелам. Для разминирования неразорвавшихся снарядов были вызваны взрывотехники. Москва рассматривает обстрел как "провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии".