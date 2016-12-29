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"Голос", 5 сезон, финал от 30.12.2016: победитель вокального шоу уже известен букмекерам (ВИДЕО)

Опубликовано 29.12.16 18:44 "Голос", 5 сезон, финал от 30.12.2016: победитель вокального шоу уже известен букмекерам (ВИДЕО)

Кто победил в шоу "Голос", 5 сезон, станет известно 30 декабря 2016. Смотреть онлайн выступление финалистов проекта можно будет в эфире "Первого канала".

"Голос", 5 сезон, финал 30 декабря 2016 на "Первом канале": победителя вокального шоу назвали букмекеры

30 декабря 2016 года сразу после вечерних новостей в прямой эфир "Первого канала" выйдет финальный выпуск шоу "Голос", 5 сезон. Вся страна узнает имя победителя проекта, однако многие не сомневаются, что первое место в шоу займет представитель команды Григория Лепса Александр Панайотов.

Как ранее сообщал Topnews, это мнение разделяют и букмекеры, которые уже в полуфинале называли Панайотова фаворитом.

В финале шоу "Голос", 5 сезон, каждому из четырех ужшкммт вокалистов предстоит исполнить две песни - одну сольно, вторую - дуэтом с наставником. После этого зрители у экранов с помощью SMS-сообщений проголосуют за конкурсантов в прямом эфире. Набравший минимальное количество голосов участник выбывает, а оставшиеся претенденты исполняют еще по одной песне, после чего будет выбран победитель проекта. Все собранные в эфире средства будут отправлены на благотворительность.

"Голос", 5 сезон:  Кайрат Примбердиев

Команду Димы Билана в этом году представляет талантливый Кайрат Примбердиев из Бишкека. На родине он учился на электрика, трудился в пекарне и компьютерном клубе и мечтал попасть в "Голос". Невероятная хватка и целеустремленность этого артиста довели его до финала, подарив зрительскую любовь. 

"Голос", 5 сезон, Кайрат Примбердиев ВИДЕО

"Голос", 5 сезон: Дарья Антонюк 

Представляющая Леонида Агутина сибирячка Дарья Антонюк станет единственной девушкой в проекте. 20-летняя уроженка Красноярского края учится в Школе-студии МХАТ и готова сразиться с соперниками-мужчинами на "Голосе".

"Голос", 5 сезон: Дарья Антонюк  ВИДЕО

"Голос", 5 сезон: Сардор Милано 

В финал шоу "Голос", 5 сезон, из команды Полины Гагариной вышел представитель Ташкента Сардор Милано. Он уже много лет выступает в России. К тому же именно он встречался с Кайратом Примбердиевым в финале шоу "Главная сцена", победив своего соперника. Молодой певец четыре раза пробовал попасть в "Голос", окончил Гнесинку и развивал невероятный оперный вокал.

"Голос", 5 сезон: Сардор Милано ВИДЕО

"Голос", 5 сезон: Александр Панайотов

У Григория Лепса в этом году снова все шансы сделать победителем своего подопечного. Напомним, что в прошлом году артист из его команды - отец Фотий - также стал лидером зрительского голосования.

Многие эксперты считают будущую победу уроженца Запорожской области Александра Панайотова закономерной и справедливой, и предсказывают победителю "Народного артиста" невероятный триумф. 

"Голос", 5 сезон: Александр Панайотов ВИДЕО
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