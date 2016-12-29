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Рогозин вручил паспорт РФ украинскому ученому-оборонщику

Опубликовано 29.12.16 17:20 Рогозин вручил паспорт РФ украинскому ученому-оборонщику

Специалист в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций Игорь Гашененко стал гражданином РФ.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин перед заседанием ВПК вручил паспорта нашей страны украинскому ученому Игорю Гашененко, работающему в сфере оборонно-промышленного комплекса, и его жене Людмиле.

Решение о предоставлении российского гражданства было принято президентом Владимиром Путиным по просьбе руководства коллегии ВПК, получившей обращение входящего в "Ростех" холдинга "Высокоточные комплексы, пишет РИА Новости.

Гашененко работает на одном из заводов холдинга с марта 2016 года.

"Он является квалифицированным специалистом в области прикладной телеметрической механики ужшкммт и динамики систем взаимодействующих тел, теории нелинейных колебаний и вибраций", — заявил Рогозин, подчеркнув, что это позволило инженеру возглавить работы по созданию навигационных систем, которые могут быть применены в самых разных сферах.

Рогозин также отметил, что РФ будет рада и дальше принимать "в оборонную семью" высококвалифицированных украинских специалистов.

Игорь Гашененко более 20 лет работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. В 2011 году он стал членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.
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