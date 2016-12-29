 
TOP 10

1 Минобороны рассказало о версии теракта без взрыва на борту Ту-154

2 3D-реконструкция крушения Ту-154 проясняет последние слова пилота про закрылки (ВИДЕО)

3 Путин объявил о введении перемирия в Сирии и о выводе части войск РФ (ВИДЕО)

4 ФСБ обнародовала ВИДЕО задержания боевиков ИГИЛ, готовивших теракты в Москве

5 На Урале 14-летний женился на 10-летней, она беременна, а против него завели дело (ФОТО, ВИДЕО)

6 "Дождь" вырезал слова политолога Белковского о Докторе Лизе как "пиар-агенте Кремля" (ВИДЕО)

7 В Чечне девочкам запретили быть на утренниках снежинками

8 Редкое ВИДЕО со "страшненьким" юным Месси произвело фурор в Сети

9 Герман Клименко допустил отключение РФ от "мирового Интернета"

10 В Сети появилось первое ВИДЕО из нового "Аватара"

Новости наших партнеров

ФСБ обнародовала ВИДЕО задержания боевиков ИГИЛ

Опубликовано 29.12.16 15:35 ФСБ обнародовала ВИДЕО задержания боевиков ИГИЛ

Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания в Дагестане сторонников ИГИЛ, готовивших теракты в Москве.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео задержания в Дагестане предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты в Москве, передает РБК.

Видео начинается со штурма силовиками квартиры, где находятся подозреваемые. Затем на кадрах оперативной съемки видно, что на полу лежат несколько мужчин, их обыскивают. На видео также запечатлено огнестрельное оружие и патроны. Затем силовики в масках ужшкммт выводят задержанных и сажают в машину.

Ранее в четверг ФСБ отчиталась о задержании семи членов законспирированной группы сторонников ИГ, готовивших «серии резонансных террористических акций» в московском регионе. По данным ФСБ, задержанные действовали по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара террористической организации.

Уточняется, что боевики готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. В ходе обысков по местам их проживания силовики изъяли большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к СВУ. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, уточняет РИА Новости.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Другие материалы по этой теме

ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154

СМИ: боевики ИГИЛ в Сирии заживо сожгли и закопали турецких военных

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга