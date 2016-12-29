ФСБ обнародовала ВИДЕО задержания боевиков ИГИЛ

Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания в Дагестане сторонников ИГИЛ, готовивших теракты в Москве.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео задержания в Дагестане предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты в Москве, передает РБК.

Видео начинается со штурма силовиками квартиры, где находятся подозреваемые. Затем на кадрах оперативной съемки видно, что на полу лежат несколько мужчин, их обыскивают. На видео также запечатлено огнестрельное оружие и патроны. Затем силовики в масках ужшкммт выводят задержанных и сажают в машину.

Ранее в четверг ФСБ отчиталась о задержании семи членов законспирированной группы сторонников ИГ, готовивших «серии резонансных террористических акций» в московском регионе. По данным ФСБ, задержанные действовали по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара террористической организации.

Уточняется, что боевики готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ. В ходе обысков по местам их проживания силовики изъяли большое количество огнестрельного оружия и средств поражения (гранат и боеприпасов), а также компоненты к СВУ. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, уточняет РИА Новости.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.