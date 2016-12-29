В Москве женщина умерла после домашнего укола лидокаина

Следственные комитет завел уголовное дело после медпомощи от сотрудника частной медорганизации.

В Москве скончалась женщина после того, как врачи из коммерческой организации сделали ей инъекцию лидокаина. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, утром 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за медпомощью в одну из коммерческих организаций, не имеющей лицензии на оказание неотложной врачебной медпомощи. Прибывший на вызов сотрудник ввел ужшкммт ей инъекцию препарата "Лидокаин". Впоследствии потерпевшей стало плохо. Через некоторое время женщина скончалась.

ГСУ СК РФ по Москве приняло к производству из органов внутренних дел для дальнейшего расследования уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности").

настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза.