 
TOP 10

1 Минобороны рассказало о версии теракта без взрыва на борту Ту-154

2 3D-реконструкция крушения Ту-154 проясняет последние слова пилота про закрылки (ВИДЕО)

3 На Урале 14-летний женился на 10-летней, она беременна, а против него завели дело (ФОТО, ВИДЕО)

4 "Дождь" вырезал слова политолога Белковского о Докторе Лизе как "пиар-агенте Кремля" (ВИДЕО)

5 Трамп прокомментировал введение новых антироссийских санкций

6 В Чечне девочкам запретили быть на утренниках снежинками

7 Редкое ВИДЕО со "страшненьким" юным Месси произвело фурор в Сети

8 Герман Клименко допустил отключение РФ от "мирового Интернета"

9 В Сети появилось первое ВИДЕО из нового "Аватара"

10 Путин объявил о введении перемирия в Сирии (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

В Москве женщина умерла после домашнего укола лидокаина

Опубликовано 29.12.16 15:20 В Москве женщина умерла после домашнего укола лидокаина

Следственные комитет завел уголовное дело после медпомощи от сотрудника частной медорганизации.

В Москве скончалась женщина после того, как врачи из коммерческой организации сделали ей инъекцию лидокаина. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ Юлия Иванова.

По ее словам, утром 27 декабря 36-летняя женщина обратилась за медпомощью в одну из коммерческих организаций, не имеющей лицензии на оказание неотложной врачебной медпомощи. Прибывший на вызов сотрудник ввел ужшкммт ей инъекцию препарата "Лидокаин". Впоследствии потерпевшей стало плохо. Через некоторое время женщина скончалась.

ГСУ СК РФ по Москве приняло к производству из органов внутренних дел для дальнейшего расследования уголовное дело по ч. 2 ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности").

 настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судмедэкспертиза.
Другие материалы по этой теме

В США повторно казнят осужденного, выжившего после смертельного укола (ФОТО)

Отец Фриске обвинил Шепелева в смерти певицы: он делал ей опасные уколы

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга