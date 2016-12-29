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Сергей Безруков впервые рассказал о внебрачных детях (ФОТО)

Опубликовано 29.12.16 15:09 Сергей Безруков впервые рассказал о внебрачных детях (ФОТО)

Известный актер дал откровенное интервью журналистам.

Знаменитый отечественный актер Сергей Безруков впервые признался в том, что у него есть внебрачные дети. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Как писал TopNews, пару лет назад в Интернете появились слухи о том, что певица и актриса Кристина Смирнова из Санкт-Петербурга воспитывает близнецов - сына Ивана и дочь Александру - рожденных от Сергея Безрукова, но тогда актер отрицал эту информацию и даже подал в суд распространявших эти сведения издания.

Теперь же Сергей признался, что у него действительно есть внебрачные дети. При этом он не стал раскрывать подробностей о характере своих отношениях с их матерью.

"Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик", - сказал артист.

Ранее СМИ сообщали о том, что вторая жена Безрукова Анна Матисон родила дочку 4 июля 2016 года. Малышку решили назвать Машей.

"Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать - только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей", - заявил Безруков.
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