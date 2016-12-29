Крушение самолета в Сочи 2016: Минобороны рассказало о версии теракта на борту Ту-154 без взрыва (ВИДЕО)

Крушение Ту-154, последние новости: число версий ЧП с самолетом Минобороны сократилось до семи. Глава Минтранса признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154. Первые похороны погибших прошли в Мытищах.

Крушение самолета в Сочи 2016: Минобороны рассказало про "теракт без взрыва" на борту Ту-154

Среди версий крушения Ту-154 над Черным морем не исключено механическое воздействие на летательный аппарат, заявил журналистам в четверг начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, сообщает РИА Новости.

"Теракт — это же необязательно взрыв, могло быть и механическое воздействие. Такая версия тоже рассматривается комиссией", — сказал он.

Крушение Ту-154, последние новости: рассматривается около семи версий ужшкммт падения самолета в Черное море

Глава Минтранса Максим Соколов не подтвердил одну из версий крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море о перегруженности воздушного судна на 10–15 кг, передает «Газета.Ru».

«В рамках расследования будут проверены все данные… Комиссия изучит все данные», — сказал он.

В свою очередь, заместитель начальника Службы безопасности полетов ВС России Сергей Байнетов сообщил, что в начале расследования комиссий было выдвинуто более 15 версий крушения.

«Когда мы получили ящики, количество уменьшилось в два раза. И эти причины лежат и в области человеческого фактора, техники и метеоусловий. После расшифровок первого накопителя мы сделали вывод, что взрыва на борту не было. Точно. Но теракт — это же не только взрыв, поэтому версию теракта мы не исключаем», — подчеркнул он.

"Говорить о об основных версиях преждевременно, так как любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие", - цитирует Байнетова ТАСС.

Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет, заявил Байнетов.

Графическая модель катастрофы Ту-154 будет создаваться в течение 10-20 дней. "Мы сузили круг версий после предварительной расшифровки. В течение 10-20 дней будем строить графическую модель, моделировать. Потом сопоставлять все факты с учетом того, что поисковая операция продолжается", - сказал он.

"Поисковая операция продолжается, нам нужны для окончательного расследования еще фрагменты", - сказал Байнетов.

Комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 рассчитывает найти причину трагедии в течение месяца, выкладка фрагментов уже началась.

Минтранс признал факт нештатной работы техники перед крушением Ту-154

Эксперты планируют сделать первые выводы о причинах катастрофы самолета Ту-154 в районе Сочи в январе следующего года, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов. Однако уже сейчас можно говорить о том, что перед крушением имела место нештатная работа техники.

"Очевидно, что (перед крушением - прим.) была нештатная работа техники (самолета - ИФ). Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что окончательные выводы о причинах катастрофы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев. Пока на первый план выходят работы по процедуре опознания тел погибших.

Первые похороны погибших при крушении Ту-154 прошли в Мытищах

Первые похороны погибших в катастрофе самолета Ту-154 состоялись в среду на военно-мемориальном кладбище в Мытищах, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Мы объявили семьям погибшим, что федеральное военно-мемориальное кладбище в их распоряжении. Вчера там состоялось первое захоронение", - приводит слова Панкова "Интерфакс". Похороны остальных погибших состоятся по завершению медэкспертизы, отметил он.