 
TOP 10

1 Минобороны рассказало о версии теракта без взрыва на борту Ту-154 (ВИДЕО)

2 3D-реконструкция крушения Ту-154 проясняет последние слова пилота про закрылки (ВИДЕО)

3 На Урале 14-летний женился на 10-летней, она беременна, а против него завели дело (ФОТО, ВИДЕО)

4 "Дождь" вырезал слова политолога Белковского о Докторе Лизе как "пиар-агенте Кремля" (ВИДЕО)

5 Трамп прокомментировал введение новых антироссийских санкций

6 Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на зоны влияния

7 Мать актрисы Керри Фишер умерла на следующий день после кончины дочери (ФОТО)

8 В Чечне девочкам запретили быть на утренниках снежинками

9 Редкое ВИДЕО со "страшненьким" юным Месси произвело фурор в Сети

10 В Сети появилось первое ВИДЕО из нового "Аватара"

Новости наших партнеров

Медики вычислили самый смертоносный месяц года

Опубликовано 29.12.16 12:45 Медики вычислили самый смертоносный месяц года

Ученые рассказали, какой месяц самый смертоносный, а какой день самый депрессивный.

Наиболее смертоносным месяцем в году является январь, об этом заявили Австралийские ученые. По мнению экспертов, тяжелым испытанием для психики является именно начало года, а наиболее депрессивным днем в году назван третий понедельник января.

Исследователи из Мельбурнского университета в Австралии выяснили, что праздничные дни связаны с ростом количества сердечных приступов. На этот показатель, по их мнению, влияют ужшкммт употребление алкоголя и жирной пищи, стресс и затрудненный доступ в больницы, пишет "Газета.ру".

Более ранние исследования, проведенные в США, также указывали на связь праздников и произошедших за пределами медицинских учреждений инфарктов. Однако специалистов из Мельбурна интересовало, справедливы ли результаты, касающиеся США, и для других стран. Так, например, США находятся в Северном полушарии, и рождественские праздники там выпадают на зимние дни, когда количество смертей от сердечных приступов в целом выше из-за похолодания и сезонных колебаний уровней витамина D и холестерина.

Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые проанализировали данные о смертях от инфаркта в Новой Зеландии в период с 25 декабря по 7 января за 25 лет и сравнили их с ожидаемым числом смертей на основе средних значений. Всего было рассмотрено 197 тыс. случаев гибели от инфаркта, из которых 95 тыс. произошли за пределами больницы.

Исследование подтвердило результаты, полученные в США, и позволило выявить тенденцию как в холодное, так и в теплое время года. Ранее повышение смертности связывали в том числе с уровнем загрязненности воздуха зимой и более частыми респираторными заболеваниями. Однако, по всей видимости, праздничные гулянья вносят свой вклад в количество смертей, независимо от сезона. Кроме того, в рождественские каникулы многие оказываются вдали от дома и не всегда могут вовремя получить медицинскую помощь.
Другие материалы по этой теме

В Иркутске после гибели 41 человека из-за "Боярышника" ввели режим ЧС

Россиянам заплатят два миллиона рублей за добровольную смерть от лихорадки Эбола

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга