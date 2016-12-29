Редкое ВИДЕО со "страшненьким" юным Месси произвело на YouTube настоящий фурор

Футбольный клуб "Барселона" выложил на Ютуб видео с юным Лионелем Месси: за несколько дней ролик собрал свыше 2 млн просмотров.

На Ютуб опубликовали редкое ВИДЕО с юным Лионелем Месси

Футбольный клуб "Барселона" выложил на своем сайте видео с юным Лионелем Месси.

"Мы предлагаем вам видео с компиляцией лучших ходов и голами Лео Месси во время выступления за детскую команду ФК "Барселона". Это исключительное видео, которое познакомит с лучшим игроком мира, пока ваша семья наслаждается рождественскими праздниками", - говорится в описании к видео.

В основном кадры взяты из юности Месси, когда он ужшкммт выступал за детскую команду "Барселоны" и в дубле. Уже тогда он отличался от сверстников своим отточенным мастерством и талантом. Видео за три дня набрало 2,1 млн просмотров на канале Youtube и 572 комментария.

Не всем понравился Месси в юности. Некоторые признали его "страшненьким и неприятным". По мнению ряда комментаторов, за последние 10 лет Месси стал более привлекательным.

YouTube ВИДЕО: лучшие голы Мессии в детской команде ФК "Барселона"

Впрочем, фотографии молодого Криштиану Роналду, к слову, по мнению некоторых любителей футбола, тоже демонстрируют, что извечный соперник аргентинца за звание лучшего футболиста планета в юности был также далек от идеала красоты.