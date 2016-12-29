Лотерея Миллиард рублей в Новогоднюю ночь: цена билета, где купить 4 из 20, как играть

Лотерея 1 миллиард рублей - розыгрыш в Новогоднюю ночь пройдет в эфире телеканала НТВ. О подробностях лотереи - читайте в материале TopNews.

Лотерея: 1 миллиард рублей в Новогоднюю ночь будет разыгран на канале НТВ

Компания Гослото подготовила умопомрачительное новогоднее предложение для россиян: 31 декабря 2016 года и 1 января 2017 года организаторы лотереи впервые в России разыграют сразу 1 миллиард рублей в семи лотереях. За началом розыгрыша все владельцы новогодних лотерейных билетов от компании "Столото" могут начать следить 31 декабря с 20.00 по мск на телеканале НТВ.

Вначале марафона ведущие ужшкммт проведут розыгрыши по трем наиболее популярным тиражам. Счастливые комбинации цифр будут разыграны в «Русское лото», «6 из 45», «5 из 36». При этом отметим, что в честь Нового года выигрышных билетов будет гораздо больше, чем обычно.

Далее будет определен миллиардер, комбинация цифр в билете которого в лотерее «4 из 20» станет счастливой.

1 января 2016 года будут разыграны лотереи "Гослото 6 из 36", "Гослото 7 из 49", "Золотая подкова" и "Жилищную лотерею".

Кстати, миллиард рублей - это так много, что унести его с собой просто невозможно, ведь в купюрах по сто рублей он весит 9,3 тонны, а по пять тысяч рублей - 204 кг.

Где купить лотерейный билет на миллиард?

Купить лотерейный билет для участия в розыгрыше одного миллиарда рублей билет уже не так просто. На лотерею «4 из 20» случился такой ажиотаж, что в официальных пунктах продажи (салоны связи, почта, магазины «Пятёрочка») скорее всего билетов уже не найти. Однако на официальном сайте компании еще открыта продажа билетов по лотерее «4 из 20» до 04. 00 по мск 31 декабря.

Купить лотерейный билет на миллиард можно также приобрести на официальном сайте Stoloto, в отделениях "Почты России", киосках Союза печати, салонах сотовой связи "Мегафон", "Евросеть", Ростелеком. Цена билета лотереи на миллиард рублей в новогоднюю ночь начинается от 100 рублей.