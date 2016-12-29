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Что приготовить на Новый год 2017: рецепты с фото, что должно быть на столе в год Петуха (ФОТО)

Опубликовано 29.12.16 09:45 Что приготовить на Новый год 2017: рецепты с фото, что должно быть на столе в год Петуха (ФОТО)

Что приготовить на Новый год 2017 Петуха, что должно быть на столе, в чем встречать Новый год - обо всем об этом читайте в статье TopNews.

Что приготовить на Новый год Петуха 2017: что должно быть на столе?

До Нового года остается все меньше времени, и россияне, в приятном ожидании предстоящего праздника и новогодних каникул, подводят итоги года уходящего, а также занимаются планированием встречи 2017-го. 

Как известно хозяином 2017 года станет Огненный Петух. Астрологи называют этот талисман своевольным и неординарным, поэтому для привлечения в дом удачи специалисты рекомендуют ужшкммт подстроится под его вкусы.

По мнению экспертов по звездам, Огненный Петух любит достаток но при этом простоту, поэтому рекомендуется приготовить на новогодний стол разнообразные и сытные блюда, но без лишней экзотики и изысков. Лучше всего взять за основу русскую кухню и включить в меню овощи и зелень. В центре стола непременно следует поставить тарелку или фазу с фруктами.

Лучше всего подать гостям легкие закуски и десерты, а в качестве горячих блюд приготовить свинину, баранину, утку. гуся или рыбу, оставив в стороне курицу. Огненный Петух - большой сладкоежка, поэтому ему непременно придутся по вкусу сладкие ликеры, наливки, настойки и вина.

 

Заливное из курицы. Нежное, красивое и вкусное блюдо, под названием заливное, обязательно украсит ваш как повседневный, так и праздничный стол. Пробуйте и наслаждайтесь. Надеюсь, оно вам понравится. Грудка куриная — 550 г на кости. Морковь — 130 г Лук репчатый — 70 г Сельдерей стеблевой — 1 шт. Вода — 1 л Чеснок — 3 зуб. Лавровый лист — 1 шт. Горошек зеленый — 100 г консервированный. Соль — по вкусу Перец черный — по вкусу горошком. Желатин — 20 г Как готовить: 1. Для заливного я всегда беру куриную грудку. Пусть лучше она будет на кости, поскольку хоть немного, но бульон для нашего заливного получится чуть более наваристый. А вот весь жир и кожу надо обязательно убрать и выкинуть - они нам не нужны. Подготовим овощи. Очистить морковь (у меня 2 небольшие), чеснок и репчатый лук. Сельдерей просто промыть. Налить в кастрюлю литр воды и довести до кипения. В кипящую воду опускаем нашу куриную грудку, доводим до повторного кипения, уменьшаем огонь и снимаем образовавшийся "шум". Его будет совсем немного. Далее добавляем морковь, репчатый лук и сельдерей. Варим около 20 минут на минимальном огне. После этого времени добавляем соль, несколько горошин черного перца, лавровый лист и варим еще минут 10. Всё, выключайте огонь и дайте постоять под крышкой нашему бульону и курице еще минут 10. #заливное #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано Новогодние Рецепты (@great.foood)

 

Мясо по-французски Ингредиенты: Говядина — 2 антрекота по 300-350 г Перец — 20 г Сливки молочные — 200 мл Лук — 1 шт. Коньяк — 20 мл Масло сливочное — 50 г Соль — по вкусу Масло подсолнечное — опционально Приготовление: 1. Подготовить ингредиенты. Совет. Антрекот — это часть говядины, вырезанная между ребрами и хребтом. Можно использовать и другую вырезку, подходящую для жарки на гриле. 2. Лук нарубить как можно мельче. Сливочное масло растопить на сковороде, добавить лук и «размягчить» его на медленном огне — важно, чтобы он стал мягким, но не зажарился. Влить коньяк и выпарить из него алкоголь, постоянно помешивая. Это займет 2–3 минуты. 3. Добавить зеленый перец. 4. Добавить сливки, посолить по вкусу. Варить соус 5–7 минут, помешивая, пока он немного не загустеет. 5. Антрекот вытереть насухо бумажным полотенцем, немного присыпать крупной солью. Сковороду-гриль смазать растительным маслом (для этого удобно использовать бумажное полотенце, предварительно обмакнув его в масло), быстро обжарить антрекот с двух сторон на самом сильном огне. В идеале он должен получиться «сыроватым» внутри. 6. Мясной сок, образовавшийся при жарке, вылить в сливочный соус, хорошенько его перемешать и немного подогреть. Посолить, если в этом есть необходимость. 7. Полить мясо соусом, подавать горячим. Советы: Соус с зеленым перцем подойдет также к свинине или курице. Жидкость из банки с зеленым перцем нужно слить, а содержимое хорошо промыть под холодной водой. Оставшийся перец можно хранить в холодильнике, залив слегка подсоленной холодной водой. Если вы не найдете зеленый перец, можно попробовать заменить его каперсами (правда, добавлять их нужно, когда соус уже готов, и вкус у него будет несколько другой). В крайнем случае можно обойтись свежемолотым черным перцем. Приятного аппетита! #Мясо #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано • Домашняя Кулинария • (@dom.kylinaria)

 

Пышки "Любаша" Ингредиенты: - 2 яйца - 3-4 ст.л. сахара - щепотка соли - ваниль - 1/2 ч.л. соды - 3 ст.л. сметаны (с горкой) - 1 ст. л . водки (необязательно). Приготовление: Яйца взбить с сахаром, добавить щепотку соли, ваниль, гашенную соду, сметану и водку. Все хорошо смешать и добавить муки. Замесить мягкое, не прилипающее к рукам, тесто. Раскатать не тонко (чуть меньше см), вырезать формочкой для печенья пышки и испечь в раскаленном растительном масле. Пышки на глазах раздуваются, пекутся молниеносно. В конце посыпать пудрой. #пышки #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано Новогодние Рецепты (@great.foood)

 

Классическая паста Карбонара Паста Карбонара – это вкуснейшее итальянское блюдо, представляющее собой макароны из твердых сортов пшеницы с тонкими ломтиками бекона (грудинки или ветчины) под соусом из яиц и выдержанного сыра из овечьего молока. Несмотря на столь изысканное название, это блюдо готовится невероятно просто, нужно лишь заранее приготовить необходимые продукты. Для приготовления рецепта потребуется: спагетти (или другие макароны) из твердых сортов пшеницы – 250 гр.; бекон (грудинка или ветчина) – 100 гр.; сыр «Пекорино романо» (при отсутствии такового в ваших магазинах, используйте твердый сыр «Пармезан») – 50 гр.; Примечание: сыр «Пекорино романо» имеет тонкий специфический вкус, поэтому многие советуют смешивать его в равных пропорциях с сыром «Пармезан». оливковое масло – 1 столовая ложка (или 2-3 столовые ложки, если блюдо готовится с ветчиной); 1 яйцо + 1 яичный желток; соль, специи, пряные травы (в составе с базиликом). Время готовки блюда — 30 минут. Калорийность — 260 ккал. 1. Нарежьте бекон (грудинку или ветчину) тонкими прямоугольными брусочками. 2. На небольшом огне обжарьте брусочки бекона (грудинки или ветчины) в оливковом масле. 3. Спагетти или другие виды макарон опустите в большое количество кипящей подсоленной воды. Варите дотак называемого состояния al dente (на русский манер «аль-денте»), то есть они должны остаться немного «недоваренными». 4. Пока варятся макароны, натрите сыр на самой мелкой терке. 5. Яйцо и желток тщательно взболтайте вилкой, присолите, добавьте специи, пряные травы. Добавьте к яйцам тертый сыр, тщательно перемешайте. 6. Слейте воду с готовых макарон, быстро перемешайте с поджаренным беконом (грудинкой или ветчиной). #паста #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано Новогодние Рецепты (@great.foood)

 

Новогодние блюда: фаршированные грибы 🎄 #закуски Ингредиенты: Шампиньоны — 20 шт. Оливковое масло — 1 ст. л. Чеснок — 2-3 зубчика Творожный сыр для кулинарии — 240 г Черный перец, орегано — по ¼ ч. л. Соль, тимьян — по вкусу Пармезан (тертый) — 100 г Калорийность на 100 г — 93 ккал Приготовление: Отделите ножки грибов от шляпок. Мелко нарежьте ножки и чеснок. Обжарьте на раскаленном масле в течение 5-10 минут с добавлением тимьяна. Соедините жареные грибы с творожным сыром и пармезаном. Приправьте и перемешайте. Заполните начинкой шляпки грибов. Запекайте при 180 °C 20-25 минут до золотистого цвета.

Фото опубликовано Екатерина Avon Oriflаme Аксай (@aksay_avon_oriflame)

 

Песочный пирог со смородиной. Очень люблю пироги на нежном и рассыпчатом песочном тесте. Для таких пирогов подходят различные начинки. Пирог можно приготовить как со свежими, так и с замороженными ягодами. Я приготовила песочный пирог с черной смородиной, добавила немного малины. В сочетании со сладкой начинкой из сметаны и творога получилось замечательно. Разрезать и подавать песочный пирог со смородиной нужно в остывшем виде, так он лучше будет держать форму. Для приготовления песочного пирога со смородиной понадобится: Для теста: 180 г сливочного масла (замороженного); 280 г муки; 1 ч. л. разрыхлителя; 100 г сахара; щепотка соли; 1 яйцо. Для заливки: 300 г сметаны; 100 г творога; 100 г сахара; 1 пакетик ванильного сахара (10 г); 2 ст. л. муки; 1 яйцо. Для начинки: 250 г ягод черной смородины; 150 г ягод малины (можно заменить на смородину). Форма для выпечки диаметром 26 см. Замороженное масло нарезать на кусочки. Соединить в кухонном комбайне масло, муку, разрыхлитель, сахар и соль. Все смешать, чтобы получилась крошка. Если вы готовите тесто вручную, натрите масло на терке или порубите мелко ножом вместе с мукой и сахаром. Добавить в крошку яйцо и снова перемешать, чтобы замешалось тесто и собралось в комок. Если масса будет еще сухой, можно добавить 1 столовую ложку ледяной воды. У меня тесто замесилось без добавления воды. Тесто распределить по форме для выпечки, сделать бортики. Наколоть тесто вилкой и убрать в холодильник на 30 минут. Приготовить заливку. Для этого растереть творог с яйцом, сахаром и ванильным сахаром. Добавить сметану, все перемешать. Всыпать муку, взбить все вместе до однородности. Достать тесто из холодильника, выложить на него ягоды. Замороженные ягоды не нужно размораживать. Сверху на смородину и малину вылить заливку. Поставить песочный пирог в разогретую до 170 градусов духовку на 45-50 минут. Запекать до золотистого цвета бортиков. Готовый пирог полностью остудить в форме. Затем нарезать и подавать.Очень нежный и вкусный песочный пирог со смородиной готов. .#вкусно #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано ЕДА • РЕЦЕПТЫ 🍓 [4k] (@food_victory)

В чем встречать новый 2017 год Огненного Петуха по знакам Зодиака?

Огненного Петуха трудно представить без ярких и пестрых цветов, поэтому буйство красок с акцентом на красные и золотые оттенки придутся как нельзя кстати к вашему новогоднему образу. Для встречи 2017 года следует уделить внимание таким оттенкам стихии огня, как: красный, морковный, золотой, оранжевый, алый, апельсиновый, желтый и многие другие.

Астрологи рекомендуют огненным знакам Зодиака - Овнам и Львам - выбрать красные и оранжевые расцветки, а Стрельцам не лишним будет добавить к золотому синевы.

Представителям земной стихии – Тельцу, Деве и Козерогу - лучше отдать предпочтения одежде темно-бордового цвета с элементами из травяного и коричневого, салатового, а также оттенков пожухлой травы.

Водному знаку Скорпиону подойдут сочетания черного и красного, Ракам рекомендуется обратить внимание на изумрудно-зеленый и золотой, а Рыбам следует отдать предпочтение аквамарину и ярко-желтому оттенку.

У воздушной стихии - Близнецов, Весов и Водолеев - актуальными будут небесно-голубой и синий цвета с желтым и золотым, алым и рубиновым оттенками.
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