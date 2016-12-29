Что приготовить на Новый год 2017: рецепты с фото, что должно быть на столе в год Петуха (ФОТО)

Что приготовить на Новый год 2017 Петуха, что должно быть на столе, в чем встречать Новый год - обо всем об этом читайте в статье TopNews.

Что приготовить на Новый год Петуха 2017: что должно быть на столе?

До Нового года остается все меньше времени, и россияне, в приятном ожидании предстоящего праздника и новогодних каникул, подводят итоги года уходящего, а также занимаются планированием встречи 2017-го.

Как известно хозяином 2017 года станет Огненный Петух. Астрологи называют этот талисман своевольным и неординарным, поэтому для привлечения в дом удачи специалисты рекомендуют ужшкммт подстроится под его вкусы.

По мнению экспертов по звездам, Огненный Петух любит достаток но при этом простоту, поэтому рекомендуется приготовить на новогодний стол разнообразные и сытные блюда, но без лишней экзотики и изысков. Лучше всего взять за основу русскую кухню и включить в меню овощи и зелень. В центре стола непременно следует поставить тарелку или фазу с фруктами.

Лучше всего подать гостям легкие закуски и десерты, а в качестве горячих блюд приготовить свинину, баранину, утку. гуся или рыбу, оставив в стороне курицу. Огненный Петух - большой сладкоежка, поэтому ему непременно придутся по вкусу сладкие ликеры, наливки, настойки и вина.

В чем встречать новый 2017 год Огненного Петуха по знакам Зодиака?

Огненного Петуха трудно представить без ярких и пестрых цветов, поэтому буйство красок с акцентом на красные и золотые оттенки придутся как нельзя кстати к вашему новогоднему образу. Для встречи 2017 года следует уделить внимание таким оттенкам стихии огня, как: красный, морковный, золотой, оранжевый, алый, апельсиновый, желтый и многие другие.

Астрологи рекомендуют огненным знакам Зодиака - Овнам и Львам - выбрать красные и оранжевые расцветки, а Стрельцам не лишним будет добавить к золотому синевы.

Представителям земной стихии – Тельцу, Деве и Козерогу - лучше отдать предпочтения одежде темно-бордового цвета с элементами из травяного и коричневого, салатового, а также оттенков пожухлой травы.

Водному знаку Скорпиону подойдут сочетания черного и красного, Ракам рекомендуется обратить внимание на изумрудно-зеленый и золотой, а Рыбам следует отдать предпочтение аквамарину и ярко-желтому оттенку.

У воздушной стихии - Близнецов, Весов и Водолеев - актуальными будут небесно-голубой и синий цвета с желтым и золотым, алым и рубиновым оттенками.