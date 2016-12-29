В Екатеринбурге свадьба цыганских Ромео и Джульетты вылилась в уголовное дело.

Екатеринбурге из цыганского посёлка соцопека забрала 12-летнюю беременную женщину. Её 16-летний муж и взрослые родственники хотят вернуть девочку домой, пишет Лайф.

Петро — цыган, родился в Екатеринбурге и всю жизнь прожил на улице Шекспира. Два года назад, когда ему было 14 лет, он встретил Лауру — десятилетнюю девочку из Омска. Она приехала погостить к своей тёте. Отец Лауры растил дочку один и с удовольствием отдал её в другой табор.

Молодожёны ужшкммт поселились в доме родителей Петро. А через полтора года совместной жизни решили, что им пора завести ребёнка. В конце декабря этого года у 12-летней Лауры разболелся живот. Девочка упала в обморок от боли. Вызвали скорую. Врачи диагностировали 18 недель беременности. После этого ребёнка поместили в центр социальной помощи несовершеннолетним, а материалы передали в Следственный комитет.

На этой неделе родители Петро увезли подростка из страны. Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области сообщил, что сотрудники полиции получили сообщение от врачей больницы, куда девушку доставила бригада скорой помощи в состоянии беременности для оказания необходимой помощи. Представили её общины обращались к сотрудникам полиции с просьбой вернуть её семье, однако, закон есть закон. У беременной нет вообще никаких документов, и есть опасения, что она может трудно переносить беременность и ей нужна постоянная профессиональная помощь соответствующих специалистов. Именно по этой причине сотрудники органов внутренних дел поместили девушку в специализированный центр, где она сейчас и находится. Собранные по данному факту материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональное СУ СКР.

По данным СУ СК по Свердловской области, на данный момент следственными органами проводится проверка обстоятельств данного инцидента в рамках дела, возбуждённого по статье 131 ч. 4 УК РФ "Половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".