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На Урале 14-летний мальчик женился на 10-летней, она беременна, а против него завели дело (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 29.12.16 09:48 На Урале 14-летний мальчик женился на 10-летней, она беременна, а против него завели дело (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге свадьба цыганских Ромео и Джульетты вылилась в уголовное дело.

Екатеринбурге из цыганского посёлка соцопека забрала 12-летнюю беременную женщину. Её 16-летний муж и взрослые родственники хотят вернуть девочку домой, пишет Лайф.

Петро — цыган, родился в Екатеринбурге и всю жизнь прожил на улице Шекспира. Два года назад, когда ему было 14 лет, он встретил Лауру — десятилетнюю девочку из Омска. Она приехала погостить к своей тёте. Отец Лауры растил дочку один и с удовольствием отдал её в другой табор.

Молодожёны ужшкммт поселились в доме родителей Петро. А через полтора года совместной жизни решили, что им пора завести ребёнка. В конце декабря этого года у 12-летней Лауры разболелся живот. Девочка упала в обморок от боли. Вызвали скорую. Врачи диагностировали 18 недель беременности. После этого ребёнка поместили в центр социальной помощи несовершеннолетним, а материалы передали в Следственный комитет.

По данным СУ СК по Свердловской области, на данный момент следственными органами проводится проверка обстоятельств данного инцидента в рамках дела, возбуждённого по статье 131 ч. 4 УК РФ "Половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".
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