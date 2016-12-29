"Дождь" вырезал слова политолога Белковского о Докторе Лизе как "пиар-агенте Кремля" (ВИДЕО)

Телеканал «Дождь» удалил с сайта фрагмент записи программы с участием политолога Станислава Белковского, в котором тот заявил о моральной ответственности Елизаветы Глинки за войну в Сирии.

Телеканал «Дождь» вырезал монолог политтехнолога Станислава Белковского о главе фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке, погибшей во время крушения самолёта Ту-154. Отвечая на вопрос ведущей, он заявил, что Глинка несла «моральную ответственность» за войну в Сирии и была «пиарщиком войны в Донбассе», пишет TJournal.

Znak.com приводит диалог полностью:

«Что касается Елизаветы Петровны Глинки… Я очень скорблю по всем погибшим и выражаю истинные соболезнования их родным и близким. Но, я считаю, Елизавета Петровна была пиарщиком войны. Она была пиарщиком войны ужшкммт на Донбассе, она была пиарщиком войны в Сирии, поэтому на ней в значительной степени лежит моральная ответственность за все», — сказал Белковский.

«Почему пиарщиком? Она была человеком, который пытался спасти тех, кто там страдает», — возразила Белковскому ведущая.

«Она не была таким человеком, — не согласился Белковский. — Я много раз был в Донецке, я даже один раз был в Луганске до начала конфликта. Там был мир. Понимаете, если хочется спасти русских детей, то для этого можно съездить в Воронеж, в Читу или в Биробиджан. Для этого не нужно ехать в Донецк, где войну развязали покровители и спонсоры Доктора Лизы».

«Этих людей тоже нужно спасать каким-то образом».

«Да, нужно было, чтобы Елизавета Петровна пришла к Владимиру Владимировичу Путину, который дал ей Государственную премию в прошлом году, и сказала: «Прекратите, пожалуйста, войну на Донбассе». Она этого не сделала. Вся жизнь Елизаветы Петровны была одной огромной пиар-акцией. Так она и закончилась».

«Мне кажется, это очень жестоко. Главное, что она делала то, чего не делали другие. Может, она и Путину это говорила, а мы не знаем», — возразила ведущая.

«Нет, она делала то, что делали многие люди. Благотворительность совершается Господу Богу, а не совершается людям. Это известно. А Господь Бог жесток. Он всегда реализует тот сценарий, который человек избрал для себя. И достаточно прийти в Сикстинскую капеллу в Ватикане, посмотреть на потолок Микеланджело, чтобы в этом убедиться. Господь Бог дал Доктору Лизе, чего она хотела, — максимальную славу», — сказал Белковский.

Речь Белковского попала в прямой эфир, поэтому фрагмент можно найти на YouTube. Однако из записи на сайте «Дождя» слова политтехнолога удалили без объяснения причин. Вскоре он высказался об этом на своей странице в Фейсбуке, сказав, что понимает ответственность канала и ни в чём его не винит.

"Моя позиция по поводу деятельности Е. П. Глинки (Царствие ей Небесное) - только моя. Я не руководитель и не официальный представитель ОТК "Дождь", и никакой ответственности за мою точку зрения по этому вопросу канал не несёт. Фрагмент был удален правильно - благополучие "Дождя" неизмеримо важнее любых моих высказываний и моего присутствия в эфире канала. При том, моя точка зрения остается неизменной", - написал он.