 
TOP 10

1 Минобороны: карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154 - это «испражнения на бумагу»

2 На Урале 14-летний женился на 10-летней, она беременна, а против него завели дело (ФОТО, ВИДЕО)

3 "Дождь" вырезал слова политолога Белковского о Докторе Лизе как "пиар-агенте Кремля" (ВИДЕО)

4 Трамп прокомментировал введение новых антироссийских санкций

5 Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на зоны влияния

6 Мать актрисы Керри Фишер умерла на следующий день после кончины дочери (ФОТО)

7 В Минфине бьют тревогу из-за новых максимумов рубля

8 В Чечне девочкам запретили быть на утренниках снежинками

9 "Я не забыла и не простила": Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ (ВИДЕО)

10 ВИДЕО допроса живодера, забившего медведя ломом в Якутии, попало в Сеть

Новости наших партнеров

Хоккей Россия - США 29 декабря 2016: смотреть онлайн матч МЧМ, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

Опубликовано 29.12.16 09:21 Хоккей Россия - США 29 декабря 2016: смотреть онлайн матч МЧМ, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча молодежного Чемпионата мира по хоккею Россия - США 29 декабря 2016 читайте в обзоре TopNews.

29 декабря 2016 года на льду "Эйр Канада-центра" встретятся сборные России и США в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею-2017. Начало игры в 23:30 мск.

Россия - США, молодежный ЧМ по хоккею 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В прямом эфире трансляцию матча Россия - США 29 декабря 2016 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 23:25 мск.

Хоккей, Россия - США 29 декабря 2016: перед матчем Молодежного ЧМ 

Российская молодежная команда занимает второе место в своей группе B, завоевав по итогам предыдущих матчей 3 очка. Ранее ужшкммт команда Валерия Брагина проиграла Канаде (3:5), а затем разгромила Латвию (9:1). США также успели победит Латвию - 6:1.

Ранее молодежные сборные России и США встречались в 1/2 финала прошлого МЧМ. В том поединке наши спортсмены победили со счетом 2:1.

Хоккей Россия - США 2:1 ВИДЕО голов

Хоккей Россия - США  29 декабря 2016: прогноз на матч МЧМ

Букмекеры считают американцев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу США со средним коэффициентом 1,9, на успех россиян - 3,2, на ничью - 4,8.
Другие материалы по этой теме

Шведский хоккеист извинился за скандальные заявления об "уничтожении российского праздника" (ВИДЕО)

Пользователей Сети восхитил гимн СССР на хоккее в Словакии (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2016 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга