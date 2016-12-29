Хоккей Россия - США 29 декабря 2016: смотреть онлайн матч МЧМ, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча молодежного Чемпионата мира по хоккею Россия - США 29 декабря 2016 читайте в обзоре TopNews.

29 декабря 2016 года на льду "Эйр Канада-центра" встретятся сборные России и США в матче молодежного Чемпионата мира по хоккею-2017. Начало игры в 23:30 мск.

Россия - США, молодежный ЧМ по хоккею 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В прямом эфире трансляцию матча Россия - США 29 декабря 2016 покажет "Матч ТВ", а следить за ходом поединка онлайн можно будет на сайте канала. Начало в 23:25 мск.

Хоккей, Россия - США 29 декабря 2016: перед матчем Молодежного ЧМ

Российская молодежная команда занимает второе место в своей группе B, завоевав по итогам предыдущих матчей 3 очка. Ранее ужшкммт команда Валерия Брагина проиграла Канаде (3:5), а затем разгромила Латвию (9:1). США также успели победит Латвию - 6:1.

Ранее молодежные сборные России и США встречались в 1/2 финала прошлого МЧМ. В том поединке наши спортсмены победили со счетом 2:1.

Хоккей Россия - США 2:1 ВИДЕО голов

Хоккей Россия - США 29 декабря 2016: прогноз на матч МЧМ

Букмекеры считают американцев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу США со средним коэффициентом 1,9, на успех россиян - 3,2, на ничью - 4,8.