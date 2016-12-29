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Charlie Hebdo о крушении Ту-154: карикатуры еженедельника прокомментировали в Минобороне (ФОТО)

Опубликовано 29.12.16 09:05 Charlie Hebdo о крушении Ту-154: карикатуры еженедельника прокомментировали в Минобороне (ФОТО)

Карикатуры "Шарли Эбдо" на Ту-154 вызвала крайне негативные комментарии в Минобороны РФ.

Charlie Hebdo, Ту-154: карикатура на авиакатастрофу вызвали негативную реакцию в Минобороны России

Российское оборонное ведомство назвало карикатуры французского издания Charlie Hebdo на тему крушения самолета Ту-154 в Сочи "очередными испражнениями на бумагу". Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Напомним, что на одном из рисунков был изображен падающий самолет, а в верхнем левом и нижнем правом углах карикатуры надписи: "Плохие новости - Путина ужшкммт там не было".

Второй рисунок также представляет собой падающий самолет, в саолне кторого солист военного хора поет: "А-а-а-а-а-а".

"Репертуар хоров армии расширяется", - гласит подпись к рисунку.

Charlie Hebdo: карикатуры на Ту-154. ФОТО

"Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих - не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость - унизительно для нормального человека", - сказал Конашенков.

По его словам, если подобное "творчество" - и есть проявление подлинных "западных ценностей", то их обладатели и защитники обречены как минимум "на одиночество в будущем".

Ранее уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов назвал рисунки скандального издания "аберрацией сознания и утратой человеческого достоинства", а вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая - "экстремизмом, который не имеет отношения к журналистике и творчеству".
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