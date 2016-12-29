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Трамп прокомментировал введение новых антироссийских санкций

Опубликовано 29.12.16 08:43 Трамп прокомментировал введение новых антироссийских санкций

По словам избранного президента США, американцам следует обратить больше внимания на свою жизнь.

Избранный американский президент Дональд Трамп отреагировал на информацию о подготовке новых санкций Вашингтона против Москвы из-за якобы совершенных ей хакерских атак. При этом миллиардер призвал сограждан больше думать о своей жизни и внутренних проблемах страны.

Как заявил Трамп во время своего выступления во Флориде, компьютеры усложнили жизнь и привели к тому, что никто толком не знает, что ужшкммт происходит.

"Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями", — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, должны ли США вводить санкции против РФ.

По словам Трампа, он ничего не знает о заявлениях сенатора Линдси Грэма, который ранее пригрозил сделать все возможное для того, чтобы ввести новые санкции против России. При этом Трамп пообещал в ближайшее время поговорить с сенаторами на эту тему, пишет РИА Новости.

Ранее TopNews сообщал о том, что пока еще действующий президент США Барак Обама в четверг может объявить о введении новых санкций против России из-за якобы совершенных Москвой кибератак.
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