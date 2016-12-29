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Сирия, последние новости на сегодня, 29.12.2016: СМИ узнали о планах по разделению Сирии на зоны влияния

Опубликовано 29.12.16 08:26 Сирия, последние новости на сегодня, 29.12.2016: СМИ узнали о планах по разделению Сирии на зоны влияния

Сирия, Россия, новости последнего часа: по словам журналистов, в сделке участвуют Россия, Турция и Иран.

Сирия, новости последнего часа: СМИ сообщили о планах по разделению Сирии на зоны влияния

По данным агентства "Рейтер", Сирию могут поделить на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. В своем материале журналисты ссылаются на несколько осведомленных источников.

Ранее поступала информация о том, что Москва и Анкара договорились о распространении режима перемирия на территорию всей Сирии с 00:00 29 декабря. При ужшкммт этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают достаточной информацией о договоренностях сторон.

На этом фоне "Рейтер" отмечает, что президент Сирии Башар Асад сохранит свою должность как минимум до следующих выборов, а затем после этого пост главы государства займет другой кандидат, а Асаду и его семье гарантируют безопасность.

Пока что сделка находится в стадии разработки. По словам знакомого с позицией России источника, детали плана необходимо согласовать с властями Сирии, а также повстанцами, странами Персидского залива и США. Такое соглашение позволит создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом.

"Достичь окончательного соглашения будет трудно, но позиции изменились", — приводит агентство генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова.

Эксперт отметил, что ранее уже обсуждались несколько кандидатур на замену Асаду, но называть конкретные имена он не стал.
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