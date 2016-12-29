Курс доллара на сегодня, 29 декабря 2016: в Минфине бьют тревогу из-за новых максимумов рубля

Курс валют на сегодня, 29 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 29 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 декабря 2016 составляет 60,66 руб., курс евро на сегодня равен 63,48 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 29 декабря 2016

Курс доллара в Сбербанке на сегодня установлен на уровне 59,14 руб. при покупке и 62,26 руб. при продаже банком, курс евро на 29 декабря 2016 равен 61,34 руб. и 64,84 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение чиновников и экспертов

По словам ужшкммт главы Минфина России Антона Силуанова, дальнейшее укрепления рубля, курс которого накануне достиг нового максимума за 17 месяцев, противоречит интересам экономики нашей страны.

"Для нашей промышленности, которая уже привыкла к курсу 65 рублей за доллар, дальнейшее укрепление приведет к снижению конкурентоспособности. Думаю, что дополнительные курсовые колебания, даже в сторону укрепления курса рубля, нам сейчас ни к чему", - приводит его слова канал "Россия 24".

Министр отметил, что Минфин в 2017 году Минфин не ожидает серьезных колебаний курса российской валюты, "поскольку в нынешних прогнозах не ожидает резких изменений ставок Федрезерва США".

Как писал TopNews, в бюджет 2017 года доллар был заложен по 67,5 рубля при нефти по 40 долларов за баррель, а к 2019-му году российская валюта, по бюджетным проектировкам, должна подешеветь до 71,1 за доллар.

Болевым порогом для российских властей является отметка в 59 рублей за доллар. Как рассказал старший трейдер по акциям банка "Зенит" Алексей Суров, если курс опустится ниже, регулятор может выйти на рынок с интервенциями против нацвалюты.

Соответствующие планы не так давно подтвердила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она указала, что ЦБ РФ может начать скупать доллары в резервы в "оптимистичном сценарии", с нефтью по 55 долларов за баррель.

В свою очередь, аналитик ВТБ24 Алексей Михеев считает, что до конца года доллар может коснуться отметки 60 рублей, а в первом квартале 2017-го - опустится до 55 рублей.

"Долгосрочно фон для рубля чрезвычайно благоприятен, как с точки зрения геополитической ситуации, так и учитывая положение на рынке нефти", - заявил он, добавив, что нефть поднимется до 63-65 долларов за баррель сорта Brent в первые три месяца будущего года на фоне активности спекулянтов, отыгрывающих соглашение по ограничению добычи странами ОПЕК и Россией.