Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться.

В Афганистане группа вооруженных людей обезглавила женщину после того, как ее заметили без сопровождения родственников мужского пола на улице, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в селе Латти провинции Сари-Пуль, которая находится под контролем талибов. Пресс-секретарь губернатора провинции Забиулла Амани сообщил, что 30-летняя женщина была атакована, поскольку вышла одна на улицу без мужа, который находится в Иране.

Отмечается, чтомуж женщины ужшкммт несколько дней назад уехал из страны. Женщине понадобилось что-то купить и она отправилась на рынок в деревне Латти. Вооруженные мужчины задержали женщину на улице и убили.

Издание отмечает, что в подконтрольных талибам провинциях женщинам запрещено одним появляться на улицах, только в сопровождении члена семьи мужского пола. Также им запрещено работать или получать образование.