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Трамп обвинил Обаму в препятствовании "гладкой" передачи власти

Опубликовано 28.12.16 21:04 Трамп обвинил Обаму в препятствовании "гладкой" передачи власти

Трамп также заявил, что Обама фактически разрушил отношения США с Израилем.

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Барака Обаму в создании препятствий к «гладкой» передаче власти. Об этом он написал в своём Twitter.

"Делаю всё возможное, чтобы не обращать внимание на многочисленные подстрекательские заявления и препятствия со стороны президента О. Думал, что это будет спокойная передача власти, — нет", — написал Дональд Трамп.

Кроме того, он заявил, что Обама фактически разрушил отношения США с Израилем. Трамп призвал Израиль продержаться последние несколько недель ужшкммт перед своей инаугурацией.

"Мы не можем продолжать терпеть то, что к Израилю относятся с полным неуважением и пренебрежением. Раньше они были большими друзьями США, но не теперь. Началом конца была ужасная сделка с Ираном! Будь сильным, Израиль, 20 января приближается!" — пишет Дональд Трамп.

Отметим, что сегодня с резкой критикой в адрес администрации Обамы обрушился и министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан. В интервью The Jerusalem Post он подверг резкой критике план, который якобы в настоящее время в экстренном порядке (до ухода Обамы с президентского поста) готовит госсекретарь США Джон Керри. Речь идет о проекте документа с крайне амбициозным названием: "Рамочный договор по палестино-израильскому урегулированию".
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