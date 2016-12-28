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В Сеть попало ВИДЕО последствий обстрела посольства РФ в Дамаске

Опубликовано 28.12.16 20:05 В Сеть попало ВИДЕО последствий обстрела посольства РФ в Дамаске

По данным российского МИД, одна мина упала во внутреннем дворе комплекса зданий дипмиссии

Российское посольство в Дамаске в среду, 28 декабря, было дважды обстреляно. Об этом сообщили в МИД РФ. В ведомстве отметили, что террористы открывали огонь по дипмиссии в 13:00 и в 13:19 мск, сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Как отмечается, одна мина упала во внутреннем дворе административного комплекса и не разорвалась только по счастливой случайности. Вторая мина – в непосредственной близости от территории российского посольства.

В Сеть попало ВИДЕО последствий ужшкммт обстрела посольства РФ в Дамаске

В ведомстве подчеркнули, что рассматривают данный инцидент как провокацию и подтверждение намерения экстремистов «и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита».

«Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов», — добавили в МИД.

"Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма", — добавили в ведомстве.
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