Биатлон, Рождественская гонка 2016: онлайн трансляция 28 декабря, где смотреть, состав сборной России (ВИДЕО)

Рождественская гонка по биатлону 2016 пройдет в Германии 28 декабря
28 декабря 2016 года в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная Рождественская гонка по биатлону, в которой примут участие 10 пар "стреляющих лыжников" из 9 стран мира, включая Россию. Защищать наш триколор на этой гонке предстоит Ольге Подчуфаровой и Алексею Волкову. Ранее ожидалось, что в Германию отправится Евгений Гараничев, однако позднее оказалось, что неудачно начавший сезон биатлонист будет готовиться к январским стартам по индивидуальной программе.
По сложившейся традиции ужшкммт в соревнованиях участвуют пары из ведущих биатлонных держав, причем хозяев представляют сразу два смешанных коллектива. Рождественская гонка по биатолну проходит с 2002-го года на домашней арене немецкого футбольного клуба "Шальке 04".
Представители России трижды побеждали в Рождественско гонке по биатлону: в 2007-м году (Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева), в 2010-м (Евгений Устюгов и Светлана Слепцова) и в 2012-м (Антон Шипулин и Екатерина Юрлова).
Рождественская гонка по биатлону 2016: расписание (московское время)
19.10 - перестрелка
20.15 - масс-старт
21.30 - гонка преследования
Биатлон, Рождественская гонка 2016: онлайн трансляция, по какому каналу?
В прямом эфире трансляцию рождественской гонки по биатлону 28 декабря 2016 покажет телеканал "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на его сайте. Начало в 19:25 и 21:30. В перерыве между заездами канал покажет программу "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".
Рождественская гонка по биатлону 2016 ВИДЕО: смотреть онлайн
Рождественская гонка по биатлону 2016: состав участников
1. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
2. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия)
3. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)
4. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия)
5. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия)
6. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
7. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)
8. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия)
9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина)
10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада)