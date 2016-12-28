Биатлон, Рождественская гонка 2016: онлайн трансляция 28 декабря, где смотреть, состав сборной России (ВИДЕО)

Рождественская гонка по биатлону 2016 пройдет 28 декабря 2016 в Германии. Подробности читайте в материале TopNews.

Рождественская гонка по биатлону 2016 пройдет в Германии 28 декабря

28 декабря 2016 года в немецком Гельзенкирхене пройдет традиционная Рождественская гонка по биатлону, в которой примут участие 10 пар "стреляющих лыжников" из 9 стран мира, включая Россию. Защищать наш триколор на этой гонке предстоит Ольге Подчуфаровой и Алексею Волкову. Ранее ожидалось, что в Германию отправится Евгений Гараничев, однако позднее оказалось, что неудачно начавший сезон биатлонист будет готовиться к январским стартам по индивидуальной программе.

По сложившейся традиции ужшкммт в соревнованиях участвуют пары из ведущих биатлонных держав, причем хозяев представляют сразу два смешанных коллектива. Рождественская гонка по биатолну проходит с 2002-го года на домашней арене немецкого футбольного клуба "Шальке 04".

Представители России трижды побеждали в Рождественско гонке по биатлону: в 2007-м году (Дмитрий Ярошенко и Екатерина Юрьева), в 2010-м (Евгений Устюгов и Светлана Слепцова) и в 2012-м (Антон Шипулин и Екатерина Юрлова).

Рождественская гонка по биатлону 2016: расписание (московское время)

19.10 - перестрелка

20.15 - масс-старт

21.30 - гонка преследования

Биатлон, Рождественская гонка 2016: онлайн трансляция, по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию рождественской гонки по биатлону 28 декабря 2016 покажет телеканал "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на его сайте. Начало в 19:25 и 21:30. В перерыве между заездами канал покажет программу "Биатлон с Дмитрием Губерниевым".

Рождественская гонка по биатлону 2016 ВИДЕО: смотреть онлайн

Рождественская гонка по биатлону 2016: состав участников

1. Анаис Бескон – Жан-Гийом Беатрикс (Франция)

2. Ванесса Хинц – Симон Шемп (Германия)

3. Франциска Хильдебранд – Эрик Лессер (Германия)

4. Габриэла Коукалова – Михал Шлезингр (Чехия)

5. Доротея Вирер – Доминик Виндиш (Италия)

6. Фанни Хурн Биркеланд – Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)

7. Ольга Подчуфарова – Алексей Волков (Россия)

8. Юлия Швайгер – Симон Эдер (Австрия)

9. Елена Пидгрушная – Сергей Семенов (Украина)

10. Меган Тэнди – Макс Дэвис (Канада)