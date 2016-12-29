Курс доллара на сегодня, 29 декабря 2016: аналитики дали прогноз по курсу доллара на январь 2017

Курс валют на сегодня, 29 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на 29 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 29 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 29 декабря 2016 года опустился на 19,18 копейки и составил 60,66 рубля, курс евро на сегодня упал на 8,51 копейки - до 63,48 рубля.

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По мнению аналитиков "Финам", дальнейшее укрепление рубля осложнит позиция ЦБ, пообещавшего выйти на рынок с покупками валюты при нефти $56-57 за баррель и курсом доллара ниже 60 рублей.

Эксперты отмечают, что ужшкммт этот прогноз на январь укладывается в диапазон 60-62 рублей за доллар, а к маю также можно ждать накопления негатива на рынках вместе с попытками рубля вернуться в диапазон 60-64 за доллар.

"К маю-июню также может пройти коррекция по нефти, что окажет давление на рубль. В целом, на 2017 год курс рубля ожидается в диапазоне 61-66 рублей с заходом на более радикальные 59-68 рублей за доллар", - отмечают эксперты.

Специалисты утверждают, что дальнейшее укрепление может негативно сказаться на экономике, а ослабление - на планах ЦБ по постановке инфляции под контроль.

"Естественно, что курс рубля во многом будет определяться нефтью, которой весьма сложно преодолеть отметку в $60 за баррель, где отмечается резкий рост производства в США и возможное падение дисциплины по соблюдению договорённости о снижении добычи", - считают эксперты.