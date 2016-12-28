Погода на Новый год 2017 в Москве: эксперты рассказали, какая погода будет 31 декабря

Погода на Новый год 31 декабря 2017 в Москве: глава российского Гидрометцентра рассказал о погоде в последние дни декабря и в Новогоднюю ночь.

Погода на Новый год 2017 в Москве: эксперт рассказал о том, при какой погоде москвичи будут встречать Новый год

По словам директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода не порадует жителей столичного региона морозной и снежной погодой на Новый год. Эксперт охарактеризовал погоду на ближайшие несколько дней как "разнообразную".

"В среду начнётся небольшое похолодание, оно усилится в четверг, и ночные температуры достигнут 5—7 градусов ниже нуля, по области ужшкммт даже до -9 °С, дневные тоже будут отрицательными. И к 30-му числу ночные температуры будут примерно -5 °С — -10 °С, днём — от 0 до -5 °С", - отметил Вильфанд.

При этом 31 декабря и в новогоднюю ночь, по его словам, метеорологи ожидают теплую погоду: от 0 до -5 °С в Москве, а по области до -7 °С, что примерно на пять градусов выше нормы. Он отметил, что стоит ожидать и небольшие осадки. В дневные часы температура 1 января будет держаться около нулевой отметки, а со 2-го января начнется понижение температуры.

Погода на Новый год 2017 в Санкт-Петербурге

Что касается погоды в Северной столице, то здесь, по словам специалиста, будет тепло и без значительных морозов.

"Надо сказать, люди привыкли к тому, что в новогоднюю ночь идёт снег, на улице холодно... Кому-то нравится, когда -20 — -25 °С, хрусткий снег, ясное небо, видно звёзды и луну. Некоторые любят более мягкую погоду, но всё же двузначную отрицательную: 10—12 градусов ниже нуля, пушистый снег, но на сей раз мы прогнозируем, что новогодняя ночь будет тёплой", - отметил он. Его слова приводит "Российская Газета".