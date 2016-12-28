"Викинг": фильм 2016 смотреть онлайн можно в широком прокате (ВИДЕО)

"Викинг" фильм 2016: дата выхода картины уже известна. Нашумевший фильм снимался на протяжении последних семи лет.

"Викинг", фильм 2016: премьера прошла в московском кинотеатре "Октябрь"

27 декабря 2016 года в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера одного из самых ожидаемых фильмов года: режиссер Андрей Кравчук, а также продюсер Константин Эрнст и вся съемочная группа картины презентовали гостям мероприятия фильм "Викинг".

Известно, эпическая драма об истории Руси снималась в течение 7 лет с невероятным размахом. Сюжет глобальной реконструкции эпохи князя Владимира разворачивается вокруг истории будущего целого народа. На экране ужшкммт изложены события "Повести временных лет".

Гостями премьерного показа стали многие знаменитости, в том числе Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Рената Литвинова, Виктория Дайнеко, Марина Ким и многие другие.

"Викинг" фильм 2016. Смотреть онлайн трейлер ВИДЕО

"Викинг", фильм 2016: актеры и зрители премьеры поделились своим впечатлением

"У нас было две крайности: мы либо впадали в огромную многозначительную фигуру, которая ходит с видом князя, говорит не своим голосом, какими-то сентенциями, как-то странно держит голову, либо мы пытались изобразить нашего современника, парень из XXI века, который надевает костюмы. И долгое время мы потратили на то, чтобы найти ту самую золотую середину, выровнять тот самый баланс и стать кем-то третьим", - цитирует "Первый канал" исполнителя роли князя Владимира Данилу Козловского.

"Импульсивная барышня, которая для того времени непозволительно поддавалась своим эмоциям, особенно для девушки, для женщины", - отметила исполнительница роли Рагнеды Александра Бортич.

"Может быть Владимиру Ирина была как-то послана сверху, потому что благодаря ей, он обрел себя, обрел веру. Вообще фильм о вере, о вере в себя. Ну, и о любви, конечно", - сказала Светлана Ходченкова, исполнившая роль Ирины.

"Были очень хорошие декорации, потрясающие, я впервые такое видел, сногсшибательные костюмы, практически аутентичные, у меня было три костюма, легкий пластиковый для беготни и настоящий тяжелый для крупных планов и я каждый раз думал: "Как же они в этом воевали?" - сказал исполнитель роли Федора Владимир Епифанцев.

"Это исторический фильм, очень достоверный, фантастическая работа художников, операторов, актеров, это большое удовольствие", - заявил, в свою очередь, пришедший на премьеру Валентин Юдашкин.

"Сейчас как никогда это близко, хочется знать свои корни, хочется знать, откуда все пошло, история России вдохновляет", - призналась одна из гостей мероприятия.

"Мне очень понравилось, и я очень многое узнал из истории, я сдавал ЕГЭ в прошлом году, и мне фильм показался очень правдоподобным свидетельством нашей истории. И считаю, что он достоин того, чтобы все его смотрели", - отметил подросток.

"Еще надо это все переосмыслить. Эмоции, трудно говорить, как только речь вернется, сознание вернется, можно это еще обсудить серьезно", - сказал Игорь Угольников.

"С точки зрения спецэффектов и значимости картины, до этого я смотрел только одно — это был «Чапаев». У нас такого кино не было ни по размаху, ни по смелости, ни по эффектам", - сказал Леонид Ярмольник.

"Я просто в потрясении. Я всем советую сходить, потому что это та часть нашей истории, которую мы забыли, потому что мы живем сегодняшним днем, это просто потрясающая страна", - отметила Елена Малышева.

"Фильм, конечно, грандиозный. Я счастлива, что такая тема наконец появилась, и мы заглянули в Древнюю Русь, о которой только читали, но никогда не видели", - поделилась впечатлениями Арина Шарапова.