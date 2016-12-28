Россия согласовала с Турцией план перемирия по Сирии

СМИ узнали подробности российско-турецкого плана по перемирию в Сирии.

Анкара и Москва пришли к соглашению о плане по распространению режима перемирия на всю территорию Сирии, сообщает РБК со ссылкой на турецкое агентство Anadolu и осведомленные источники.

По информации агентства, план будет передан всем конфликтующим в Сирии сторонам, им будет предложено прекратить боевые действия с нуля часов 29 декабря 2016 года. Действие плана охватит все районы страны, где идут бои, однако он ужшкммт не будет распространяться на террористические организации.

В случае успеха соглашения о перемирии представители правительства и оппозиции Сирии приступят к обсуждению политического урегулирования конфликта. Переговоры, которые должны проходить при поддержке России и Турции, планируется провести в столице Казахстана Астане.

Официальные комментарии относительно плана Москвы и Анкары пока не поступали, уточняет РИА Новости.

На прошлой неделе главы МИД России, Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Алеппо. К переговорам, которые прошли в Москве, подключились и главы оборонных ведомств трех стран.

После встречи министры заявили о важности расширения режима прекращения огня в Сирии. Кроме того, Москва, Тегеран и Анкара готовы стать гарантами готовящегося соглашения между Дамаском и оппозицией.