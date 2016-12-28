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Песков рассказал СМИ о планах Путина на новогодние каникулы

Опубликовано 28.12.16 14:18 Песков рассказал СМИ о планах Путина на новогодние каникулы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что будет на новогоднем столе Путина.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в общении с журналистами ответил на вопрос, каким в этом году будет новогодний стол российского президента, передает "Звезда".

«Я не знаю, что будет на столе у президента в новогоднюю ночь. Вы знаете, что он скромен в пищевых предпочтениях, вряд ли стоит туда вмешиваться. Это его личная жизнь», – сказал он и предположил, что на новогоднем столе Путина будет «скромная здоровая еда».

Песков добавил, что ужшкммт у Путина не бывает полноценных выходных, поэтому и в дни новогодних каникул президент будет принимать телефонные звонки, доклады силовиков, спецслужб и других ведомств, работать с аналитическими материалами.

«Наверняка можно предположить, что он использует какое-то свободное время для любимых им занятий спортом. Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает, и делает это, когда возможность предоставляется, на ежедневной основе», — отметил представитель Кремля, сообщает ТАСС.
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