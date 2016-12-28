В РПЦ назвали "большим перегибом" уничтожение 40 Библий по "закону Яровой"

В Русской православной церкви (РПЦ) раскритиковали решение мирового суда во Владивостоке уничтожить тираж Библии по «закону Яровой».

Во Владивостоке мировой суд постановил уничтожить 40 экземпляров Библии, которые хранились в офисе религиозной организации «Армия спасения» и не были должным образом маркированы. Дело об административном правонарушении было возбуждено в начале декабря.

На суде представитель организации признал вину, заявив, что не знал о необходимости маркировать материалы. В постановлении суда указывается, что согласно закону о свободе совести распространяемые в рамках миссионерской ужшкммт деятельности печатные материалы должны иметь маркировку организации. В итоге суд оштрафовал «Армию спасения» на 30 000 руб. и предписал уничтожить помимо Библии одно Евангелие и другую религиозную литературу, обнаруженную в офисе, пишут "Ведомости".

Решение суда во Владивостоке уничтожить найденные у «Армии спасения» Библии вызвало большой резонанс в обществе. На постановление отреагировала в том числе и РПЦ, а прокуратура была вынуждена объясняться через «близкие к ведомству» источники.

Как пишет газета со ссылкой на главу юридической службы Московской патриархии Ксению Чернегу, уничтожение Писания за незаконную миссионерскую деятельность является «большим перегибом и вызывает обеспокоенность», а также говорит о необходимости внесения поправок в закон. Юрист также заметила, что РПЦ иначе трактует «антитеррористические» поправки.

В свою очередь, адвокат Михаил Фролов пояснил, что суд вышел за рамки полномочий, постановив не только конфисковать, но и уничтожить Библию. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) прописана только конфискация, а затем изъятыми предметами распоряжается Российский фонд федерального имущества.