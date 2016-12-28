Крушение Ту-154, последние новости: со дна Черного моря подняли второй черный ящик разбившегося Ту-154

Падение Ту-154 под Сочи 2016: в районе авиакрушения было обнаружено еще два тела погибших.

Крушение Ту-154 над Черным морем: со дна поднят второй бортовой самописец

На дне Черного моря спасатели обнаружили второй черный ящик разбившегося самолета Ту-154. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник в российском Министерстве обороны.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154",— сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в районе крушения Ту-154 были найдены еще два ужшкммт тела.

"На сегодняшний день из-под воды извлечено 17 тел и 223 фрагмента тел погибших",— отмечают в Минобороны.

13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Бюро медицинской экспертизы в Москву для проведения опознания и генетического анализа. Необходимый биоматериал был взят у 105 родственников погибших.

Также со дна подняли крупные фрагменты самолета и личные вещи пассажиров.

"В настоящее время осуществляется транспортировка на берег поднятых морским самоходным краном "Черноморец 11" со дна крупных фрагментов: стойки шасси, двигателя, элементы обшивки фюзеляжа, а также личных вещей пассажиров",— заявили в министерстве.

Поднятые фрагменты доставляют на берег, после чего передают следственным органам. С начала поисковой операции водолазы и глубоководные аппараты обнаружили 12 крупных и более 1547 мелких фрагментов самолета.

По словам военных, поисковая операция в районе крушения Ту-154 в Черном море идет в круглосуточном режиме.

"В районе поиска в настоящее время задействованы 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов, пять вертолетов и беспилотная авиация",— рассказали в оборонном ведомстве.

Как писал TopNews, накануне специалисты расшифровали параметрический самописец самолета. По предварительному анализу, развитие нештатной ситуации на борту Ту-154 могло начаться с не убравшихся по неизвестной причине закрылков.