"Я не забыла и не простила": Божена Рынска объяснила свою ненависть к НТВ (ВИДЕО)

Скандально известная обозревательница побывала в эфире телеканала "Дождь".

Скандально известная журналистка Божена Рынска объяснила свои слова о том, почему она рада гибели журналистов НТВ. О причинах грандиозного медиаскандала последних дней она поведала Павлу Лобкову в эфире "Дождя".

Отвечая на вопрос телеведущего о том, почему она написала свой пост, Рынска заявила, что несколько лет назад сотрудники НТВ испортили ей жизнь.

"Конечно, конечно. Я пережила чудовищную травлю, которая осуществлялась именно НТВ, по заказу администрации президента. Я потеряла беременность, я лежала ужшкммт после пачки фенозипама трупом неделю. Это продолжалось в течение года. Мы пережили уголовное дело, которое было высосано из пальца, но лоббировали его Кулистиков и руководство НТВ", - рассказала она.

Светская обозревательница провела аналогию между сотрудниками НТВ и работниками концлагерей и НКВД.

"НТВ, я считаю, — преступная организация. Эта организация последовательно занимается травлей инакомыслящих", - сказала Божена Рынска.

Отвечая на слова Лобкова о том, что не стоит глумиться над людьми, погибшими в страшных мучениях, Рынска заявила, что, напротив, очень этому рада.

"Я очень рада. Я испытывала страшные мучения, когда меня травили НТВ год. Это потеря ребенка, это попытки самоубийства, это осада. Сотрудники НТВ должны гореть в аду", - сказала она, признавшись, что не ожидала такой бурной реакции на свои слова.

"Я не думала, что моё слово так важно, что оно отзовётся так. Например, петицию с требованием лишить меня гражданства подписало втрое больше человек, чем петицию о недопустимости закрытия детского онкоцентра. Это всё, что нужно знать о нашем народе. Я хочу, чтобы каждый НТВшник знал: я не забыла, я не простила", - пояснила она.

После этого Лобков признался, что до 2011 года работал на НТВ, поставив тем самым свою собеседницу в замешательство. Также телеведущий отметил, что принцип, которым, по его мнению, руководствуется Рынска, напоминает философию ИГИЛ. Однако журналистка заявила, что это не так.

"Это еврейский принцип: око за око, зуб за зуб. Я верующий человек, вы не можете оскорблять мои чувства, Павел. И этот способ израильский, он намного эффективнее европейского "подставь правую щёку"", - пояснила она.

В конце программы Божена сказала, что матери погибших журналистов просто плохо их воспитали.

"Я бы им сказала: вы были плохие матери. Вы не научили ваших детей, что лгать — это дурно. И поэтому ваши дети стали работать в новостях НТВ. Если бы вы научили ваших детей не лгать и не травить, они остались бы живы", - уверена Рынска.

Как ранее сообщал Topnews, после того, как окна квартиры обозревательницы неизвестные оклеили фото погибших журналистов, Божена Рынска стремительно скрылась из столицы.