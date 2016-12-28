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В Одессе украинские радикалы выбросили цветы в память о жертвах Ту-154

Опубликовано 28.12.16 12:50 В Одессе украинские радикалы выбросили цветы в память о жертвах Ту-154

Также в Одессе у консульства РФ вывешен баннер: «Россияне, боярышника здесь нет».

Группа радикалов из запрещенного в РФ "Правого сектора" совершила акт вандализма возле здания Генерального консульства России в Одессе, выбросив в мусорный бак цветы и свечи, которые местные жители принесли в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ, сообщили ТАСС в Генконсульстве.

"Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришли к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства", - сказал он.

По ужшкммт словам собеседника агентства, радикалы также сорвали с забора плакаты с соболезнованиями людей, а вместо этого повесили свои с оскорбительными высказывания: "Ту-154 - тяжелее воздуха", "Россияне, боярышника здесь нет" и другими глумлениями.

Как подчеркнули в Генконсульстве, радикалы чувствовали себя безнаказанно, а Нацполиция Украины не отреагировала должным образом на их действия.

"Генеральная уборка у консульства России", — написал руководитель одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко на странице в Facebook.
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