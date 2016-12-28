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Голое ФОТО в "Инстаграм" экс-ведущей "Ревизорро" "взорвало" Сеть

Опубликовано 28.12.16 12:45 Голое ФОТО в "Инстаграм" экс-ведущей "Ревизорро" "взорвало" Сеть

Телезвезда выложила пикантное фото из SPA-центра в "Инстаграм".

Экс-участница популярной группы "ВИА Гры" Ольга Романовская показала подписчикам своего "Инстаграм" пикантное фото из СПА-центра.

Певица, экс-ведущая "Ревизорро" и мать двоих детей запечатлела себя абсолютно обнаженной на столе, прикрыв интимные места на сверкающим от масла теле с помощью графического редактора.

 

"Гидромассаж, обертывания, солевые пилинги, шарко, ручные, баночные и медовые массажи, LPG, RF, кавитации- шмавитации… Все способы хороши, когда послезавтра надо быть на 2 размера меньше. Понятное дело, главное средство для достижения успеха (и самое дешевое) — это закрыть рот. Но ни для кого ни секрет, что лучше всего использовать все рычаги воздействия, когда борешься за стройность форм", — написала Ольга Романовская под снимком. 

Фолловеры звезды с восторгом отреагировали на публикацию голого фото, осыпав любимицу комплиментами.

"Как горячо", "Фигура просто загляденье", "Богиня", "Вся просто идеальная", "Зря все закрыла, самое интересное", "Прелести можно было и не засвечивать", "Прям фантастический цех по созданию Совершенной Женщины", — написали пользователи, похвалив подтянутый животик и превосходную физическую форму Романовской.
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