Клинцевич вытолкал из студии "Время покажет" украинского дипломата за несоблюдение минуты молчания (ВИДЕО)

Вадим Трюхан отказался встать во время почтения памяти погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Во время записи программы "Время покажет" на "Первом канале" сенатор Франц Клинцевич выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана, отказавшегося встать во время почтения памяти погибших в самолете Ту-154.

Когда участники передачи встали на минуту молчания, Трюхан не последовал их примеру. После этого Клинцевич спросил политолога, почему тот не поднимается с места, на что украинец заявил, что не слышал призыва ужшкммт почтить память погибших.

"Давайте мы с вами выйдем вместе", - сказал сенатор и под руки вывел своего оппонента из студии.

Американский политолог и журналист Майкл Бом поддержал сенатора.

"Но один украинский политолог-дипломат, Вадим Трюхан, не встал, отговорившись, что, мол, он якобы не слышал призыва встать (!). М-да. Мы все этот призыв слышали, а он - нет. Как бы Вадим ни относился к российской внешней политике, он, конечно же, должен был встать. Странное и недостойное поведение "дипломата". с Украины. Франц Адамович Клинцевич не смог сдержаться и выдворил его из студии", - написал он в Facebook.

Как уточнила российская журналистка Елена Рыковцева, позже сенатор заявил: "К счастью, Россия не ведет никакой войны на Украине. Ребята, не дай Бог вам с нами воевать. Украинскому народу счастья, любви и благополучия".