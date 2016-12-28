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Что приготовить на Новый год 2017: рецепты с ФОТО

Опубликовано 28.12.16 11:19 Что приготовить на Новый год 2017: рецепты с ФОТО

В чем встречать 2017 год Петуха по знакам Зодиака, что должно быть на столе в год Петуха 2017, что приготовить, меню, рецепты с ФОТО - это и многое другое читайте в обзоре TopNews.

Что приготовить на Новый год Петуха 2017: что должно быть на столе?

До наступления одного из любимейших праздников россиян - Нового года - остается совсем немного времени. Идут последние приготовления к самой волшебной ночи в году, а пока хозяйки продумывают меню на новогодний стол.

Хозяином 2017 года, как известно, станет Огненный Петух. По словам астрологов, этот талисман отличается своеволием и неординарностью, поэтому, чтобы привлечь в дом удачу ужшкммт и благополучие, необходимо подстроиться под его вкусы.

Специалисты утверждают, что Огненный Петух предпочитает достаток в сочетании с простотой, поэтому новогодний стол должен быть разнообразным и сытным, но без экзотики и чрезмерности. За основу лучше всего взять русскую кухню. В меню необходимо включить овощи и зелень, а в центре стола следует поставить тарелку или фазу с фруктами.

Лучше приготовить легкие закуски и десерты, а в основных блюдах отдать предпочтение "заменителям" курицы - свинине, баранине, говядине, а также утке или гусю. К основному блюду лучше предложить гостям сладкие ликеры, наливки, настойки и вина.

 

Рецепт новогоднего салата "Петушок" Ингредиенты: - 2 отварных окорочка - луковица репчатого лука - 2-4 отварных яйца - 100-150 гр натертого сыра - 1 стакан отварного рассыпчатого риса - 3-4 соленых огурца - 2-4 моркови - майонез - 1-2 зубчика чеснока - маслина (для декора) - сладкий болгарский перец (для украшения) - соль - зелень Приготовление: С отваренных в подсоленной воде со специями и остывших куриных окорочков снимаем кожу, мясо отделяем от костей и нарезаем некрупными кусочками. Если вы используете другое отварное, запеченное или копченое мясо, его тоже нужно некрупно нарезать. Яйца варим вкрутую, затем заливаем водой и даем остыть, чистим, ополаскиваем в проточной воде. Яйца нарезаем небольшими кубиками, как для «Оливье». Отдельно варим до мягкости морковь, чистим ее, кусочек моркови откладываем (из него мы потом вырежем клюв), остальную морковь также нарезаем некрупными кубиками. Чистим и мелко нарезаем лук. Очищенный чеснок трем на мелкой терке или выдавливаем через пресс и добавляем к майонезу, перемешиваем. Подготавливаем трафарет для салата в виде петуха, края блюда слегка смачиваем водой, накладываем трафарет. Использование трафарета помогает быстрее и проще выложить салат на блюдо, края блюда при этом остаются чистыми. #вкусно #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано Новогодние Рецепты (@great.foood)

 

МЯСО, ТУШЕНОЕ С ШАМПИНЬОНАМИ И СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ. Ингредиенты: 800 г свинины 250-300 г шампиньонов 2 небольших или один большой сладкий перец 1 большая луковица 1 морковь 1 ст.л. томатной пасты (я взяла кетчуп) немного свежего укропа соль и перец по вкусу Мясо режем на небольшие кусочки и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Добавляем к мясу нарезанный нетолстыми полукольцами лук, перемешиваем и жарим еще минуты 3. Всыпаем нарезанный соломкой перец, половинки шампиньонов (если грибы крупные - режем на четвертинки, если совсем мелкие - кидаем целиком), натертую на крупной терке морковь и томатную пасту, обжариваем еще 5 минут. Затем заливаем 300 мл воды и тушим на медленном огне минут 30. В процессе пару раз перемешать и, если необходимо, долить воды. Подаем с картофельным пюре или овощами, посыпав рубленым укропом. Приятного аппетита! #мясо #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано Новогодние Рецепты (@great.foood)

 

Как правильно запекать утку в духовке. Вам понадобится: утка, яблоки, апельсины, чеснок, растительное масло, специи, соль, черный перец. 1. Мясо утки по своей фактуре близко к дичи, поэтому требует предварительного маринования. В начале нужно приготовить смесь для маринада. Нужно почистить чеснок, выдавить его в чашку. Насыпать туда же специи, соль, перец, налить оливкового масла и перемешать смесь. Затем в полученную смесь нужно выдавить сок одного апельсина. Важно проследить за тем, чтобы апельсиновые косточки не попали в смесь. 2. Пока маринад настаивается, нужно подготовить утку к маринованию. Утку нужно разморозить, если же утка свежая, то только тщательно промыть и удалить внутренности. Затем важно просушить утку с помощью салфеток, иначе маринад не будет впитываться в тушку. 3. Затем нужно натереть маринадом тушку утки, плотно завернуть в полиэтиленовый пакет и отложить минимум на час в прохладное место. В это время можно подготовить начинку для фарширования. 4. Начинку для утки готовим из потрохов, чеснока и яблок. Потроха нарезаются на мелкие кусочки, чеснок режется пластинками. Затем очищенные яблоки нарезаем кубиками размером 2 сантиметра и добавляем в начинку. Останется только добавить специй на ваш вкус, тщательно перемешать смесь - и начинка для утки готова. #утка #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано Новогодние Рецепты (@great.foood)

 

Итак,#закуски,#рецептик#4 #Рулетики из баклажана с фетой и помидорами #Ингредиенты: 2 средних баклажана 2 помидора 120 г феты 1 ст.л. оливкового масла 70 г половинок грецких орехов маленькая #горстка листьев петрушки #Приготовление: 1. Баклажаны нарезаем вдоль на пластинки толщиной 4-5 мм 2. Разогреваем сковороду с 1 ст.л. растительного масла. Кладем #баклажаны и обжариваем в 2 партии по 2 минуты с каждой стороны, до готовности. 3. Перекладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. Из помидоров удаляем семечки, мякоть нарезаем толстой соломкой. Фету, 1 ст.л. оливкового масла и зелень кладем в чашу блендера. Перемалываем до состояния пасты. 4. На каждый #ломтик баклажана кладем по 1 ч.л. феты, кусочек помидора и половинку грецкого ореха.Сворачиваем в #рулетики.

Фото опубликовано Юлия💁Коротко о главном⚠ (@juli_life_ori)

 

Закуска из лаваша, быстро и очень вкусно! Рецепт тут ⬇️⬇️⬇️. Все очень просто лаваш режем на квадратики 1515 и заворачиваем смесь из ( сыр твёрдый трём на мелкой тёрке, крабовые палочки или мясо режем мелко кубиками, яйцо трём на мелкой тёрке, зелень мелко режем лук зелёный и укроп.) ни чем не мазать , перемешать и по столовой ложечке и сворачивать трубочкой. В масле на сковороде обжарить с двух сторон ! Приятного аппетита! #готовимсами#трубочкиизлаваша#закускаизлаваша#оченьвкусно😋#быстраязакуска#закуски#рецептытут#длягостей#блюдаизлаваша

Фото опубликовано Просто Ольга. Мать 👭👫🏃детей. (@olga.krasnoperova1)

 

Оливье с бужениной ИНГРЕДИЕНТЫ 2 шт. отварного картофеля 2 шт. отварной моркови 3 корнишона 1 свежий огурец 2 сваренных вкрутую яйца Соль, перец – по вкусу 50 г майонеза 50 г сметаны 50 г горошка консервированного 5 г лука зеленого и зелени рубленой 300 г курицы или буженины ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Ингредиенты нарезать мелким кубиком, смешать, заправить майонезом и сметаной, перемешать. Приятного аппетита! Присылайте свои рецепты 🍳 в предложенные новости. Самое интересное будет опубликовано у нас! #закуски #рецепт #еда #гдепоесть #food #советыхозяйке #постскриптум #psbar #postscriptum #бар #паб #ресторан #кудапойти‬ #кальянбар #KudaGo #псбар #‎москва‬ #‎moscow‬

Фото опубликовано Бар-Ресторан-Паб Постскриптум (@postscriptum_bar)

 

ПРОСТЫЕ ШОКОЛАДНЫЕ ПИРОЖНЫЕ Обалденно вкусно! ИНГРЕДИЕНТЫ: ● сахар 1 стакан ● мука 1 стакан ● молоко 1 стакан ● растительное масло 1/2 стакана ● яйца 2 шт. ● темный какао-порошок без сахара 5 ст.л. ● ванилин на кончике ножа ● разрыхлитель 1 ст.л. ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Взбить с помощью миксера сахар, какао, молоко и растительное масло. Перелить половину смеси в отдельную миску. 2. Добавить яйца, ванилин и муку, просеянную с разрыхлителем, взбить миксером.3. Вылить тесто на смазанный маслом противень. Поставить на 30 минут в предварительно разогретую до 175 С духовку.4. Вынуть корж из духовки. Через несколько минут залить его отложенной шоколадной смесью. Дать остыть и разрезать пирог на квадраты. #десерт #закуски #салаты #пироги #рыба #торты #картошка #кулинария #еда

Фото опубликовано Новогодние Рецепты (@great.foood)

 

Испанские булочки. Ингредиенты: Для теста: Мука — 300 г Сухие дрожжи — 1 ч. л. Соль — 1/2 ч. л. Сахар — 1/4 стакана Яйцо — 1 шт. Растительное масло — 2 ст. л. Теплая вода — 120 мл Отдельно: 100 г сливочного масла, очень мягкого начинка по вкусу (консервированная вишня; тертая тыква+сахар+корица; яблоки) сахарная пудра Приготовление: 1. В чаше для миксера соедините муку, дрожжи, соль, сахар и перемешайте. Добавьте остальные ингредиенты, перемешайте ложкой, а затем насадкой "крючок" месите тесто до эластичности 10 минут. Тесто должно получиться мягким, но нелипким. Переложите тесто в миску, смазанную маслом, накройте пищевой пленкой и оставьте подойти до увеличения в два раза. 2. Противень застелите пекарской бумагой. Подошедшее тесто разделите на 4 части. 3. Смажьте рабочую поверхность сливочным маслом. Возьмите часть теста и на столе растягивайте его в прямоугольник (у меня 27*38 см), а затем смажьте обильно сливочным маслом. 4. Выложите в ряд начинку по большей стороне и начинайте сворачивать в рулет. Закрутите рулет в виде улитки. 5. Выложите булочку на противень, верх смажьте малым количеством масла. Эту же работу проделайте с остальными частями теста. Поставьте противень в теплое место, чтобы булочки еще раз подошли, минут 30–40. Разогрейте духовку до 180 С . 6. Выпекайте булочки 20 минут или до готовности. Готовые горячие булочки присыпьте сахарной пудрой и переложите на решетку до полного остывания. Приятного аппетита! #рецепты #вкусныерецепты #еда #food #кулинарим #едим #лучшиерецепты #десерты #вкусно #просто #простыерецепты #закуски #салат #салаты #праздничныйстол #праздник #блины #панкейки #торт #торты #рецептторта #запеканка #новогоднееменю #новогодниерецепты #пирог #шарлотка #рецептпирога

Фото опубликовано САМЫЕ ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ (@recepti_ne_pp)

 

В чем встречать новый 2017 год Огненного Петуха по знакам Зодиака?

Огненный Петух боготворит все яркое и пестрое. Он предпочитает буйство красок с акцентом на красных и золотых оттенках. Для встречи Нового года-2017 в наряд следует включить такие оттенки стихии огня, как: 

  • Красный;
  • Золотой;
  • Оранжевый;
  • Алый;
  • Карминовый;
  • Морковный;
  • Мандариновый;
  • Красного Апельсина;
  • Ярко-желтый.

Огненным знакам Зодиака - Овнам и Львам - больше подойдут красные и оранжевые расцветки, Стрельцы же могут добавить к золотому синевы.

Земным знакам – Тельцу, Деве и Козерогу - подойдут костюмы темно-бордового цвета с элементами из травяного и коричневого, салатового цветов, а также оттенков пожухлой травы.

Представителю Воды Скорпиону подойдут сочетания черного и красного, Ракам – изумрудно-зеленого и золотого, а Рыбам рекомендуется аквамарин и ярко-желтый оттенок.

Близнецам, Весам и Водолею (Воздух) рекомендуется надеть одежду небесно-голубого и синего цветов с желтым и золотым, алым и рубиновым оттенками.
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