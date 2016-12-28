Что приготовить на Новый год 2017: рецепты с ФОТО

В чем встречать 2017 год Петуха по знакам Зодиака, что должно быть на столе в год Петуха 2017, что приготовить, меню, рецепты с ФОТО - это и многое другое читайте в обзоре TopNews.
Что приготовить на Новый год Петуха 2017: что должно быть на столе?
До наступления одного из любимейших праздников россиян - Нового года - остается совсем немного времени. Идут последние приготовления к самой волшебной ночи в году, а пока хозяйки продумывают меню на новогодний стол.
Хозяином 2017 года, как известно, станет Огненный Петух. По словам астрологов, этот талисман отличается своеволием и неординарностью, поэтому, чтобы привлечь в дом удачу ужшкммт и благополучие, необходимо подстроиться под его вкусы.
Специалисты утверждают, что Огненный Петух предпочитает достаток в сочетании с простотой, поэтому новогодний стол должен быть разнообразным и сытным, но без экзотики и чрезмерности. За основу лучше всего взять русскую кухню. В меню необходимо включить овощи и зелень, а в центре стола следует поставить тарелку или фазу с фруктами.
Лучше приготовить легкие закуски и десерты, а в основных блюдах отдать предпочтение "заменителям" курицы - свинине, баранине, говядине, а также утке или гусю. К основному блюду лучше предложить гостям сладкие ликеры, наливки, настойки и вина.
Фото опубликовано САМЫЕ ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ (@recepti_ne_pp)
В чем встречать новый 2017 год Огненного Петуха по знакам Зодиака?
Огненный Петух боготворит все яркое и пестрое. Он предпочитает буйство красок с акцентом на красных и золотых оттенках. Для встречи Нового года-2017 в наряд следует включить такие оттенки стихии огня, как:
Красный;
Золотой;
Оранжевый;
Алый;
Карминовый;
Морковный;
Мандариновый;
Красного Апельсина;
Ярко-желтый.
Огненным знакам Зодиака - Овнам и Львам - больше подойдут красные и оранжевые расцветки, Стрельцы же могут добавить к золотому синевы.
Земным знакам – Тельцу, Деве и Козерогу - подойдут костюмы темно-бордового цвета с элементами из травяного и коричневого, салатового цветов, а также оттенков пожухлой травы.
Представителю Воды Скорпиону подойдут сочетания черного и красного, Ракам – изумрудно-зеленого и золотого, а Рыбам рекомендуется аквамарин и ярко-желтый оттенок.
Близнецам, Весам и Водолею (Воздух) рекомендуется надеть одежду небесно-голубого и синего цветов с желтым и золотым, алым и рубиновым оттенками.