Что приготовить на Новый год 2017: рецепты с ФОТО

В чем встречать 2017 год Петуха по знакам Зодиака, что должно быть на столе в год Петуха 2017, что приготовить, меню, рецепты с ФОТО - это и многое другое читайте в обзоре TopNews.

Что приготовить на Новый год Петуха 2017: что должно быть на столе?

До наступления одного из любимейших праздников россиян - Нового года - остается совсем немного времени. Идут последние приготовления к самой волшебной ночи в году, а пока хозяйки продумывают меню на новогодний стол.

Хозяином 2017 года, как известно, станет Огненный Петух. По словам астрологов, этот талисман отличается своеволием и неординарностью, поэтому, чтобы привлечь в дом удачу ужшкммт и благополучие, необходимо подстроиться под его вкусы.

Специалисты утверждают, что Огненный Петух предпочитает достаток в сочетании с простотой, поэтому новогодний стол должен быть разнообразным и сытным, но без экзотики и чрезмерности. За основу лучше всего взять русскую кухню. В меню необходимо включить овощи и зелень, а в центре стола следует поставить тарелку или фазу с фруктами.

Лучше приготовить легкие закуски и десерты, а в основных блюдах отдать предпочтение "заменителям" курицы - свинине, баранине, говядине, а также утке или гусю. К основному блюду лучше предложить гостям сладкие ликеры, наливки, настойки и вина.

В чем встречать новый 2017 год Огненного Петуха по знакам Зодиака?

Огненный Петух боготворит все яркое и пестрое. Он предпочитает буйство красок с акцентом на красных и золотых оттенках. Для встречи Нового года-2017 в наряд следует включить такие оттенки стихии огня, как:

Красный;

Золотой;

Оранжевый;

Алый;

Карминовый;

Морковный;

Мандариновый;

Красного Апельсина;

Ярко-желтый.

Огненным знакам Зодиака - Овнам и Львам - больше подойдут красные и оранжевые расцветки, Стрельцы же могут добавить к золотому синевы.

Земным знакам – Тельцу, Деве и Козерогу - подойдут костюмы темно-бордового цвета с элементами из травяного и коричневого, салатового цветов, а также оттенков пожухлой травы.

Представителю Воды Скорпиону подойдут сочетания черного и красного, Ракам – изумрудно-зеленого и золотого, а Рыбам рекомендуется аквамарин и ярко-желтый оттенок.

Близнецам, Весам и Водолею (Воздух) рекомендуется надеть одежду небесно-голубого и синего цветов с желтым и золотым, алым и рубиновым оттенками.