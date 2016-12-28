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Бойфренд Джорджа Майкла рассказал о героиновой зависимости певца (ФОТО)

Опубликовано 28.12.16 10:25 Бойфренд Джорджа Майкла рассказал о героиновой зависимости певца (ФОТО)

Фадди Фавац рассказал о том, что могло стать причиной гибели 53-летнего артиста.

Бойфренд легендарного британского певца Джорджа Майкла, о смерти которого стало известно днем ранее, рассказал о том, что могло стать причиной его ухода из жизни.

Как рассказал Фадди Фавац, 53-летний исполнитель в последнее время боролся со своей героиновой зависимостью. По мнению приятеля певца, именно употребление тяжелого наркотика и могло стать причиной остановки сердца артиста.

"Он был на ужшкммт героине. Удивительно, что он еще смог продержаться так долго", - пояснил он.

Оказалось, что не так давно у Джорджа Майкла даже случилась передозировка, и его отправили в реанимацию.

Любовник певца утверждает, что они собирались в рождественское утро вместе позавтракать, нр неожиданно он нашел Джорджа Майкла мертвым.

"Я хотел бы, чтобы Джордж Майкл запомнился людям таким, каким он и был на самом деле – замечательным человеком", - сказал Фадди Фавац.

"Я никогда не забуду это Рождество. Я обнаружил своего партнера мертвым в его постели... Я никогда не перестану скучать по тебе", - добавил он в соцсетях.

Как писал TopNews, тело Джорджа Майкла было обнаружено "мирно лежащим в постели" утром 25 декабря в частном доме исполнителя.
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