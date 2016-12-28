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СМИ: на новогоднем корпоративе у Порошенко депутаты устроили две "шикарные драки"

Опубликовано 28.12.16 10:30 СМИ: на новогоднем корпоративе у Порошенко депутаты устроили две "шикарные драки"

На новогоднем корпоративе Порошенко произошли «две шикарные драки» за час.

На предновогодней вечеринке, устроенной фракцией Блока Петра Порошенко (БПП) 22 декабря в принадлежащем президенту спортклубе "5 элемент", произошли две серьезные драки, передает украинское издание "Вести".

"Вы — самая лучшая команда, на вас можно положиться, а на тех, что с вилами и косой, можно положить (вероятно, речь идет о лидере "Радикальной партии" Олеге Ляшко и лидере "Батькивщины" Юлии Тимошенко — прим.)", — сказал Порошенко, выступая с речью.

Также в ней президент отчитался о состоянии дел в стране, чем, по мнению источника, "показался даже самим депутатам БПП оторванным от реальности". Кроме прочего, по словам ужшкммт нашего собеседника, Порошенко рассказал о том, что исполняются все обещания, которые давал.

Высказывался и генпрокурор Юрий Луценко: "В начале года будет быстрый процесс по Виктору Януковичу и мы сможем национализировать деньги".

После этого, по словам депутата, в течение часа произошли "две шикарные драки". "В одной из них пострадал Розенблат (нардеп от БПП Борислав Розенблат - прим.)", — рассказал нардеп.

Одна из потасовок "была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался". Многие топ-персоны покинули мероприятие через черный вход уже через полчаса после его начала, поскольку на главном входе многих пытались заснять журналисты.
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