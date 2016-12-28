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Россия - Латвия, молодежка 2016: обзор матча от 27.12.2016, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 28.12.16 10:18 Россия - Латвия, молодежка 2016: обзор матча от 27.12.2016, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Матч МЧМ-2017 Россия - Латвия окончился победой нашей команды.

Хоккей Россия - Латвия: счет 9:1 в пользу россиян

Российская молодежная сборная по хоккею разгромила команду Латвии во второй игре группового этапа Чемпионата мира-2017. Матч закончился со счетом 9:1 (3:0, 3:1, 3:0) в пользу наших спортсменов.

Хоккей Россия - Латвия: обзор матча МЧМ

Поединок прошел в ночь на 28 декабря. В составе сборной Латвии автором единственного гола стал Рудольф Балцерс, отличившийся на 24-й минуте. У сборной России авторами шайб стали Данил Юртайкин (6), Александр Полунин (13, 25), Павел Карнаухов (18), Кирилл Капризов (21, 47, 57), Кирилл Беляев (26) и Яков Тренин (50).

Россия - Латвия, счет 9:1. Обзор матча, ВИДЕО голов

В следующем поединке подопечным Валерия Брагина предстоит встретиться с американцами. Встреча ужшкммт состоится 29 декабря.

Как писал TopNews, в стартовом матче мирового первенства россияне уступили канадцам со счетом 3:5.

Напомним, что Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Канаде с 26 декабря по 5 января.
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