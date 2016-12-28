В Подмосковье генерал-майор МВД устроил расправу над гостями лопатой: есть жертвы

Выжившая жертва генерал-майора МВД находится в критическом состоянии.

Генерал-майор пригласил к себе на дачу в Сергиево-Посадском районе соседку — 40-летнюю Веру М. — и её мужа — гражданина Узбекистана, 30-летнего Дальшота К. Вскоре после того, как они пришли, он набросился на них с лопатой, пишет Лайф.

Хозяин дома после распития спиртного взял лопату и начал бить ею сперва Дальшота, потом его супругу. Первого он зарубил до смерти, женщина смогла сбежать и попросить о помощи. С десятком ранений от ударов лопатой Дальшот ужшкммт скончался до приезда скорой помощи. Генерал-майор МВД задержан.

Медики экстренно госпитализировали 40-летнюю Веру М. после жестокой расправы над ней и её 30-летним сожителем. Сейчас женщина находится в операционной и её состояние оценивается как критическое.

На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего.

По информации Лайфа, задержанный - отставной генерал-майор Андрей Волков, как выяснилось, ранее судимый 56-летний бывший милиционер.

Он служил во вневедомственной охране при УВД по Сергиево-Посадскому району Подмосковья, и был уволен из ОВД еще в 2005 году.