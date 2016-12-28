СМИ установили личность вахтовиков - убийц медведя в Якутии (ВИДЕО)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокого убийства медведя в Якутии.

На опубликованном в Сети ролике с жестким убийством медведя были запечатлены сотрудники компании "Якутгеофизика", сообщает портал "Якутск.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что и автомобили, и их пассажиры относятся к данному предприятию. Ожидается, что личности живодеров, причастных к жестокой расправе над диким зверем, будут установлены в ближайшее время.

Как удалось выяснить Лайфу, в данный момент под подозрением находятся трое ужшкммт сотрудников ОАО "Якутск геофизика". Под подозрение в жестокой расправе над животным попали двое жителей Якутии Николай К. и Дарже Н., а также житель Бурятии Геннадий Б. По информации источника, двое из них водители, а третий — рабочий. Сейчас мужчины находятся на вахте в отдалённом районе республики, и с ними нет связи.

Как писал Topnews, видео жесткого обращения с животным появилось в Сети накануне утром. Затем было опубликовано еще одно видео. На нем видно, как вахтовики добивают зверя железным ломом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту жестокой расправы над бурым медведем в Якутии. Об этом сообщает СУ СК по республике.

«Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель, сопряжённое с применением садистских методов, совершённое группой лиц) по факту размещённой в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем», — сообщается на сайте СК по республике.

"На текущий момент следователи уже располагают информацией об организации, которая является владельцем данных транспортных средств. В настоящее время следователи продолжают проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая.

Кадры также изучают в Минприроды. Мужчинам грозит уголовное наказание, передает Первый канал.