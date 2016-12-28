Крушение Ту-154, последние новости: в Черном море найден 60-метровый фрагмент самолета (ВИДЕО)

Крушение самолета в Сочи 2016: в районе падения самолета были обнаружены еще три тела погибших.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи: в Черном море нашли большое скопление фрагментов авиалайнера

В прессе появились сообщения о том, что в акватории Черного моря были обнаружены фрагмента самолета Ту-154, который почти в полтора раза длиннее самого воздушного судна. Так, судя по техническим характеристикам, длинна самолетов этого семейства составляет 48 метров, а размах крыла - 38 метров. Однако некоторые издания написали, что длинна найденного в районе места крушения ужшкммт обломка составляет 60 метров.

Как отмечает "Рен-ТВ" со ссылкой на официальную информацию, водолазам удалось обнаружить больное скопление обломков. Сейчас они занимаются подъемом их на поверхность. При этом информация о фрагменте в 60 метров могла стать ошибкой одного из информагентств.

Крушение Ту-154. ВИДЕО подъема фрагментов самолета

Крушение Ту-154, последние новости: обнаружены еще три тела погибших

По данным РИА Новости, общее число обнаруженных тел жертв авиакатастрофы в Черном море достигло 15. В своем сообщении агентство ссылается на источник в силовых структурах.

Как отмечает собеседник журналистов, в районе крушения Ту-154 также найдены 223 фрагмента тел.

Отметим, что в поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков судна в район крушения самолета прибыл самоходный кран.

Как писал TopNews, ранее со дна Черного моря был поднят основной бортовой самописец. Он уже доставлен в подмосковные Люберцы для расшифровки.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в акватории Черного моря. На его борту находились 92 человека. Все они погибли.