Госдеп назвал слова Эрдогана о поддержке США ИГИЛ "нелепыми"

Президент Турции Эрдоган заявил об американской поддержке ИГИЛ - у него есть тому доказательства.

Госдепартамент США назвал «нелепыми» обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу того, что возглавляемая Америкой коалиция поддерживает боевиков в Сирии, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам официального представителя Госдепа Марка Тонера, оснований для таких обвинений не было.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международная коалиция во главе с США оказывает поддержку террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России), пишет "КП".

Он добавил, что речь идет также о поддержке курдской оппозиции. «В настоящий момент они ужшкммт сами оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГ, Силы народной самообороны и «Демократический союз». Мы получили тому доказательства, есть фото и видео», - приводит Reuters слова турецкого лидера.