СМИ: неплательщиков в систему "Платон" не выпустят за границу

В Минтрансе ужесточат ответственность за уклонение от уплаты в систему "Платон".

В Минтрансе решили ужесточить ответственность за уклонение от уплаты в системе "Платон". По данным "Коммерсанта", отныне автоперевозчики с неоплаченными штрафами не смогут пересечь границу до тех пор, пока нарушение не будет устранено.

"Теперь, если автоперевозчик имеет неоплаченный штраф за уклонение от уплаты в систему "Платон", он не сможет пересечь государственную границу до устранения нарушения. В случае, если ужшкммт факт уклонения от уплаты штрафа зафиксирован после выезда, автоперевозчик не сможет въехать на территорию России, не уплатив штраф", — цитирует издание сообщение ведомства.

Также отмечается, что таможенные органы будут наделены полномочиями контроля за соблюдением требований закона о внесении платы в счет возмещения вреда, который причиняют дорогам федерального значения 12-тонные грузовики.

Как писал TopNews, ранее российский министр транспорта Максим Соколов заявил, что в 2017 году тариф системы "Платон" будет повышен в два раза — до 3,06 рублей.