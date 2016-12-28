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17-летний москвич задушил брата пакетом и пустился в бега

Опубликовано 28.12.16 08:35 17-летний москвич задушил брата пакетом и пустился в бега

10-летний мальчик был убит за то, что заступился за свою мать.

Сотрудники правоохранительных органов российской столицы проводят расследование обстоятельств шокирующего убийства, в ходе которого 17-летний москвич жестоко расправился со своим младшим братом. Как сообщает "МК" со  ссылкой на источник в СКР, перед смертью 10-летний мальчик пытался заступиться за свою мать.

Трагедия произошла вечером 27 декабря в одной из квартир на Ломоносовском проспекте Москвы. Прибывшие на место расправы оперативники ужшкммт обнаружили тело 10-летнего ребенка со следами насильственной смерти.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Журналисты уточняют, что убийцей оказался 17-летний брат погибшего. За некоторое время до жуткой расправы подросток сильно поругался с матерью, и в ходе ссоры младший брат встал на защиту женщины. В результате агрессивно настроенный юноша выбрал момент и набросился на родственника с пакетом и задушил его. После этого юноша пустился в бега. Правоохранители занимаются его поисками.
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