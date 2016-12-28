Курс доллара на сегодня, 28 декабря 2016: эксперты дали прогноз по курсу доллара до конца 2016 года

Курс валют на сегодня, 28 декабря 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 28 декабря 2016.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 декабря 2016, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 28 декабря 2016 составляет 60,85 руб., курс евро на сегодня равен 63,57 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 28 декабря 2016

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 59,64 руб. при покупке и 62,76 руб. при продаже банком, курс евро на 28 декабря 2016 составляет 62,29 руб. и 65,79 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара до конца 2016 года в России: мнение эксперта

Директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев полагает, что ужшкммт курс рубля сегодня будет колебаться вокруг вчерашних уровней. В преддверии новогодних каникул рынки начинают успокаиваться, поэтому, по словам аналитика, вряд ли стоит ожидать ярко выраженных колебаний.

"До Нового года потрясений на валютном рынке действительно не ожидается. Ниже 60 рубль к доллару не уйдет, если и ослабнет, то совсем немного. Потрясений было много и без этого, так что можно надеяться на спокойный валютный рынок", - цитирует специалиста "Российская Газета".

Говоря о наступающем годе, аналитик предрекает также довольно спокойное начало, а затем ФРС начнет настойчиво повышать ставки.

"Думаю, что со временем выяснится, что соглашение о сокращении добычи не очень-то и соблюдается, плюс к тому экономика Китая, жесткой посадки которой ожидают в мире", - сказал специалист.