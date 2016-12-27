Умерла актриса Керри Фишер, исполнившая роль принцессы Леи в киносаге «Звёздные войны» (ФОТО)

У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Голливудская актриса Керри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", скончалась на 61-м году жизни, сообщают РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

"Вынужден сообщить очень печальную весть. Дочь актрисы — Билли Лурд — подтвердила, что её мать умерла сегодня утром в 8:55 (19.55 мск), — говорится в сообщении. — Её любил весь мир и всем её будет не хватать. Вся наша семья благодарит вас за мысли и молитвы о ней".

Керри Фишер ФОТО

Ранее стало известно, что Фишер подключили ужшкммт к аппарату искусственного дыхания. В пятницу, 23 декабря, актриса почувствовала себя плохо во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес. Позже стало известно, что у неё произошёл сердечный приступ. Врачи сняли её с рейса и доставили в ближайшую больницу, где приняли все необходимые меры. Однако позже она скончалась.